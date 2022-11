Jung Kook Pastikan Tampil di Pembukaan Piala Dunia 2022

Doha, Beritasatu.com - Personel grup vokal BTS, Jung Kook, dipastikan tampil dalam acara pembukaan Piala Dunia 2022, Minggu (20/11/2022) di Stadion Al Bayt di Al Khor, Qatar.

Selain penyanyi K-pop itu, penampil lain yang akan beraksi di sana adalah rapper Amerika Serikat Lil Baby. Dia akan menyanyikan lagu The World Is Yours To Take one yang merupakan lagu resmi Piala Dunia 2022. Akan tampil pula penari sekaligus aktris berkebangsaan Kanada namun banyak berperan di fim India Nora Fatehi.

Upacara pembukaan Piala Dunia Qatar 2022 akan berlangsung sesaat sebelum pertandingan pertama turnamen tersebut pada Minggu, 20 November, yang merupakan pertandingan Grup A antara tuan rumah Qatar dan Ekuador di Stadion Al-Bayt di Al Khor. Stadion ini memiliki kapasitas 60.000 dan diperkirakan akan terjual habis.

Marco Balich, seorang direktur kreatif yang telah menyutradarai banyak gam pembuka untuk Olimpiade, telah ditugaskan untuk membuat pertunjukan berdurasi 30 menit yang akan menjadi "upacara pembukaan gaya Olimpiade" pertama di Piala Dunia.

"FIFA dan komite tertinggi - terutama FIFA - menyadari betapa banyak upaya yang dilakukan untuk menciptakan upacara dan untuk pertama kalinya menciptakan sesuatu yang bukan hanya seseorang yang bernyanyi sebelum pertandingan pembukaan," kata Balich seperti dikutip As.

Bintang pop kelahiran London Dua Lipa, penyanyi Rod Stewart dan grup rock Inggris The Cure semuanya menolak tawaran untuk tampil. Penyanyi Kolombia Shakira yang direncanakan tampil mengundurkan diri empat hari sebelum pembukaan.

Upacara pembukaan Piala Dunia 2022 direncanakan dimulai satu jam sebelum pertandingan Qatar melawan Equador di Grup A. Ini berarti upacara pembukaan akan digelar Minggu (20/11/2022) mulai pukul 22.WIB.

