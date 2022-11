Doha, Kota Modern di Qatar

Jakarta, Beritasatu.com - Doha adalah ibu kota, sekaligus salah satu kota terpadat di Qatar. Doha terletak di pantai Teluk Persia di pantai timur semenanjung Qatar. Doha merupakan kota dengan pertumbuhan tercepat di Qatar dan pusat ekonomi negara tersebut.

Doha didirikan pada 1820-an sebagai cabang dari Al Bidda. Doha secara resmi dinyatakan sebagai ibu kota negara pada 1971 ketika Qatar memperoleh kemerdekaan.

Doha adalah kota yang sangat berkembang di Qatar. Sebanyak 400 hektare lahan baru dan 30 km garis pantai baru telah dibuat melalui reklamasi lahan di lepas pantai. Bandara Internasional Hamad dibangun di atas tanah reklamasi yang menutupi setengah dari luas permukaan 22 kilometer persegi.

Pusat perekonomian Qatar terletak di Doha. Beberapa organisasi internasional dan nasional memiliki kantor pusat di kota ini, terutama Qatar Energy dan Qatar gas, dua perusahan minyak dan gas terbesar di negara ini.

Sebagian besar sumber perekonomian Doha berasal dari industri gas alam dan minyak.

Pada 2011, Doha terdaftar sebagai salah satu 15 kota baru terbaik untuk bisnis versi Fortune. Qatar menjadi negara yang sangat makmur dengan pendapatan per kapita yang tinggi dan telah melakukan modernisasi menyeluruh di ibu kotanya.

Doha juga menjadi salah satu kota tuan rumah Piala Dunia 2022. Jika Anda berencana menonton langsung pertandingan sepak bola Piala Dunia 2022 di Qatar, Anda bisa sekalian berjalan-jalan di kota modern ini.

Berikut ini beberapa rekomendasi tempat yang bisa Anda kunjungi saat berada di Doha:

Museum of Islamic Art

Museum of Islamic Art merupakan salah satu tempat yang wajib dikunjungi selama berada di Doha. Museum ini terletak di ujung selatan Teluk Doha.

Bangunan ini dirancang oleh seorang arsitek keturunan Tionghoa-Amerika yang bernama Ieoh Ming Pei. Desain interiornya dirancang oleh Jean-Michel Wilmotte.

Bagi penggemar arsitektur, nama Ieoh Ming Pei mungkin sudah tak asing. Beberapa desain bangunan karya Pei lain yang terkenal di dunia adalah Louvre di Paris, The National Gallery of Art East Building di Washington DC, Contemporary Art Museum of Luxembourg, dan masih banyak lagi.

Beberapa koleksi yang terdapat dalam Museum of Islamic Art adalah buku-buku Islam sejak zaman dahulu, keramik, kaca, gading, perhiasan, logam, miniatur, tekstil, dan kayu.

Dengan biaya masuk sekitar US$ 14, Anda juga bisa menjumpai toko suvenir, kafe, perpustakaan, dan taman di lingkungan Museum of Islamic Art.

The Pearl

The Pearl merupakan salah satu pengembangan real estat terbesar di Timur Tengah. The Pearl terletak di sebuah pulau reklamasi di distrik West Bay Lagoon Doha.

Nama The Pearl mengacu pada masa lalu Qatar, yakni pengekspor mutiara. The Pearl berdiri di area bekas penyelaman mutiara.

The Pearl sangat ramah pejalan kaki dan menawarkan sistem kanal yang luas. Di sini juga terdapat alun-alun yang bisa menjadi area berkumpul yang ideal.

Katara Cultural Village

Katara adalah sebuah desa budaya yang terletak di pantai timur Doha. Di desa ini, Anda dapat menjelajahi masjid-masjid cantik, amfiteater bergaya Yunani, galeri seni, juga toko-toko dan restoran. Tak hanya itu, terdapat juga pantai yang bisa dinikmati untuk pengunjung umum di wilayah ini.

Mathaf

Mathaf merupakan salah satu museum di Doha yang memamerkan berbagai karya seniman dari Arab. Nama Mathaf berasal dari kata dalam bahasa Arab untuk museum, yakni mathaf.

Sejak dibuka pada Desember 2010, museum ini lebih banyak memajang karya seni modern dan kontemporer seniman Arab. Sekitar 6.000 karya dipajang di sini dan yang tertua dibuat pada 1840-an. Sebagian besar koleksi museum dikumpulkan selama beberapa dekade oleh Sheikh Hassan bin Mohamed bin Ali Al Thani. Awalnya, karya-karya tersebut disimpan di galeri pribadi, kemudian disumbangkan pada museum pada 2004.

Lukisan dan patung mendominasi koleksi museum Mathaf, tetapi juga menampilkan foto dan instalasi multimedia. Mathaf juga melakukan program pendidikan dan mendukung penelitian terkait seni Arab modern dan kontemporer.

Stadion 974

Stadion Piala Dunia 2022 ini sebelumnya bernama Stadion Ras Abu Aboud terletak di Ras Abu Aboud, Doha, Qatar. Stadion sementara ini terbuat dari 974 kontainer dan dibuka pada 30 November 2021. Penggunaan 974 kontainer inilah yang kemudian membuat stadion ini dinamai Stadion 974.

Seusai perhelatan Piala Dunia 2022, stadion akan dibongkar. Ini adalah tempat penyelenggaraan pertandingan pertama sementara dalam sejarah Piala Dunia FIFA.

Konsep stadion ini dirancang oleh arsitek Fenwick Iribarren. Stadion ini dibangun di atas lahan di tepi laut seluas 450.000 meter persegi dan terletak di tanjung buatan.

Stadion Al Thumama

Stadion Piala Dunia 2022 Al Thumama terletak di dekat Bandara Internasional Hamad, Qatar. Al Jaber Engineering dari Qatar dan Tekfen Construction Turki terlibat dalam pekerjaan konstruksi.

Desain arsitekturnya dibuat oleh Kepala Arsitek Biro Teknik Arab, Ibrahim Jaidah. Stadion ini terinspirasi dari topi tradisional taqiyah, yakni topi yang dikenakan oleh pria dan anak laki-laki di seluruh Timur Tengah.

Sebuah taman umum seluas 50.000 meter persegi mengelilingi stadion. Stadion ini memiliki kapasitas 40.000 kursi. Setelah Piala Dunia, setengah dari kursi stadion akan dihilangkan dan akan disumbangkan ke negara lain. Stadion ini dibuka pada 22 Oktober 2021.

Sumber: BeritaSatu.com