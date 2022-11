Fakta Menarik Jelang AS vs Wales di Piala Dunia 2022

Al Rayyan, Beritasatu.com - Amerika Serikat akan mengawali aksinya di Piala Dunia 2022 dengan bertemu Wales dalam pertandingan penyisihan Grup B, Senin (21/11/2022) atau Selasa dini hari mulai pukul 02.00 WIB.

Berbagai fakta menarik pun tersaji menjelang pertandingan yang akan digelar di Stadion Ahmad bin Ali di Ar-Rayyan ini. Berikut di antaranya:

- Kedua tim sudah dua kali berhadapan satu sama lain tetapi hanya dalam laga persahabatan. Sekali dimenangkan Amerika Serikat pada 2003 dan sekali lagi berakhir seri pada 2020.

- Wales lolos ke putaran final Qatar 2022 setelah melalui playoff melawan Austria dan kemudian Ukraina.

- Ini adalah Piala Dunia pertama Wales dalam kurun 64 tahun. Sebaliknya Amerika Serikat kembali tampil dalam Piala Dunia setelah empat tahun lalu di Rusia gagal mencapainya.

- Amerika Serikat lolos ke putaran final setelah menempati urutan ketiga zona CONCACAF di belakang Kanada dan Meksiko.

- Terakhir kali bermain dalam Piala Dunia pada 1958 di Swedia, Wales sukses mencapai perempat final sebelum dihentikan Brasil 0-1 oleh gol semata wayang Pele. Brasil pula yang menjuarai turnamen edisi itu setelah di final menundukkan tuan rumah Swedia 5-2.

- Amerika Serikat pernah mencapai 16 besar dalam edisi 2014 sebelum bertekuk lutut 1-2 kepada Belgia setelah melewati babak tambahan.

- Amerika Serikat hanya menang satu kali dalam lima pertandingan terakhirnya, dan sekali kalah ketika ditekuk Jepang 2-0 dalam laga persahabatan. Catatan ini lebih baik dibandingkan dengan Wales yang empat kali kalah dalam lima pertandingan terakhirnya. Wales hanya satu kali seri 1-1 melawan Belgia.

- Prestasi Terbaik Amerika Serikat di Piala Dunia terjadi pada 2002 saat digelar di Korea-Jepang. Saat ini AS yang dipimpin pelatih Bruce Arena mencapai perempat final sebelum dihentikan Jerman 1-0 berkat gol Michael Ballack. Pelatih AS saat ini Gregg Berhalter termasuk skuad AS yang berlaga di Korea-Jepang.

