Raffi Ahmad Ajak Rafathar Nonton Langsung Piala Dunia 2022

Jakarta, Beritasatu.com - Perhelatan Piala Dunia 2022 yang berlangsung di Qatar kini telah dimulai. Sejumlah suporter dari berbagai negara mulai datang dan bersiap menyaksikan langsung pertandingan yang akan dihelat.

Salah satunya, selebritas Raffi Ahmad yang memboyong seluruh anggota keluarganya ke Qatar untuk menyaksikan langsung putaran final Piala Dunia 2022.

Hal itu terlihat saat Raffi Ahamd membagikan foto dirinya, Nagita Slavina, dan kedua anak mereka, Rafathar dan Rayyanza tengah berada di Bandara Internasional Hamad, Doha, Qatar, Minggu (20/11/2022).

"Let's Rock And Roll QATAR !!!! World Cup 2022 ⚽️ Are You Ready ???," tulis Raffi di akun media sosialnya @Raffinagita1717.

Raffi menerangkan, putra pertamanya Rafathar memang mengidolakan pemain Argentina, Lionel Messi. Alasan tersebut menjadi pemicu untuk mengajak keluarganya ke Qatar dan menyaksikan secara langsung pertandingan Argentina di ajang Piala Dunia kali ini.

"Salah satu yang bikin gue tertarik ke Qatar karena Rafathar suka Messi, makanya dia ingin nonton Argentina saat di Piala Dunia kali ini," tuturnya.

Diakui Raffi, sebenarnya dia menjagokan Italia di setiap ajang penyelenggaraan Piala Dunia. Lantaran Italia tidak ikut Piala Dunia 2022, Raffi kini berpindah haluan dengan menjagokan Brasil.

"Kalau aku sih Brasil, karena Italia enggak lolos. Memang biasanya jagoin Italia," tambah Raffi Ahmad.

Selain kedua alasan di atas, Raffi ingin mengajak putra keduanya Rayyanza bertemu dan menyaksikan penampilan Jungkook, BTS di Pembukaan Piala Dunia 2022 ini.

"Ingin nonton pembukaan juga karena Cipung (panggilan Rayyanza) suka sama Jungkook BTS makanya berharap bisa bikin senang dia juga," tandasnya.

Sumber: BeritaSatu.com