Piala Dunia 2022: Meksiko vs Polandia, Duel Awal yang Jadi Penentu

Jakarta, Beritasatu.com – Laga Meksiko vs Polandia bisa dikatakan merupakan duel awal yang jadi penentu siapa yang bakal menjadi pendamping Argentina lolos dari Grup C Piala Dunia 2022. Pertarungan Meksiko vs Polandia digelar pada Selasa (22/11/2022) pukul 23.00 WIB.

Di Grup C Piala Dunia 2022, bercokol Argentina, Meksiko, Polandia, dan Arab Saudi. Dari tim-tim di atas, Arab Saudi di atas kertas menjadi tim paling lemah.

Argentina, saat ini lagi kuat-kuatnya. Sulit mengalahkan tim Tango di bawah pimpinan Lionel Messi. Argentina akan menghadapi Arab Saudi di laga perdana Piala Dunia 2022.

Untuk itu peringkat kedua Grup C Piala Dunia 2022 kemungkinan hanya akan diperebutkan oleh Meksiko dan Polandia. Skenario ini membuat pertandingan Meksiko melawan Polandia menjadi laga penentu yang terjadi lebih awal.

Setelah laga ini mereka akan sangat realistis mendapatkan poin penuh saat lawan Saudi.

Seri di antara Meksiko dan Polandia dalam pertandingan hari ini agak meringankan mereka, sebaliknya kalah memperberat langkah.

Polandia memiliki alasan untuk cemas menghadapi Meksiko karena negara ini hampir tak pernah gagal melewati fase grup. Ini ditambah dengan statistik mengerikan Meksiko yang tak terkalahkan dalam setiap laga pembuka mereka dalam Piala Dunia, masing-masing lima kali menang dan sekali seri.

Terakhir kali Meksiko gagal melewati babak penyisihan grup adalah pada 1978 ...

