Video Raffi Ahmad dan Rafathar Rayakan Gol Timnas Inggris Mendapat Perhatian Netizen

Jakarta, Beritasatu.com - Video Raffi Ahmad dan anaknya Rafathar Malik Ahmad saat menyaksikan laga Timnas Inggris melawan Iran pada Piala Dunia 2022 di Qatar, Senin (21/11/2022), mendapatkan atensi netizen. Pasalnya, pengambilan gambar dan ucapan aktor dan pengusaha Indonesia ini bertepatan dengan momentum gol pertama The Three Lions yang dicetak Jude Bellingham pada menit ke-35.

Dalam tayangan video berdurasi 31 detik tersebut terlihat Raffi Ahmad menyemangati sang anak. "A... gimana nih A, masih kosong-kosong. Tadi kena tiang ya, serangan tadi hampir gol. Ayo England, semangatin dong...C'mon...C'mon...C'mon," ujar Raffi kepada Rafathar.

Mereka berdua bersama para penonton lainnya duduk di belakang gawang Timnas Iran yang dijaga kiper Alireza Beiranvand.

Pada detik berikutnya video mengarah ke lapangan yang ternyata Timnas Inggris sedang melakukan serangan dari sisi kanan pertahanan Iran. Umpang silang bek Inggris, Luke Shaw, diteruskan oleh sundulan Bellingham yang menghasilkan gol. Kontan penonton bersorak tak terkecuali Raffi dan Rafathar.

Akun @utdfocusid yang mengunggah video tersebut memberi komentar "Bisa pas gitu njir" dengan emoticon tertawa ngakak.

Unggahan tersebut mendapat beragam komentar dari netizen. Akun @riosutriyono, misalnya, mengomentari "Rafathar bete belum gol-gol. Gak selang lama langsung dikasih gol. Hokinya gak abis-abis nih anak."

Ada juga komentar, "Aku selama ini menganggap semua konten raffi hanya settingan, hingga aku melihat ini", seperti yang dikirim akun @evenstm_.

Raffi Ahmad yang juga seorang YouTuber dan produser ini sengaja memboyong seluruh anggota keluarganya ke Qatar untuk menyaksikan langsung putaran final Piala Dunia 2022.

Hal itu terlihat saat Raffi Ahamd membagikan foto dirinya, Nagita Slavina, dan kedua anak mereka, Rafathar dan Rayyanza tengah berada di Bandara Internasional Hamad, Doha, Qatar, Minggu (20/11/2022).

"Let's Rock And Roll QATAR !!!! World Cup 2022 ⚽️ Are You Ready ???," tulis Raffi di akun media sosialnya @Raffinagita1717.

Raffi menyebut bahwa putra pertamanya memang mengidolakan pemain Argentina, Lionel Messi. Alasan tersebut menjadi pemicu untuk mengajak keluarganya ke Qatar dan menyaksikan secara langsung pertandingan Argentina di ajang Piala Dunia kali ini.

"Salah satu yang bikin gue tertarik ke Qatar karena Rafathar suka Lionel Messi, makanya dia ingin nonton Argentina saat di Piala Dunia kali ini," tuturnya.

Sedangkan Raffi adalah pendukung Timnas Italia di setiap ajang penyelenggaraan Piala Dunia. Lantaran Italia tidak lolos Piala Dunia 2022, Raffi kini berpindah haluan dengan menjagokan Brasil.

Malam itu Inggris menang 6-2 atas Iran pada pertandingan pembuka Grup B Piala Dunia 2022. Bermain di Stadion Khalifa International, Qatar, gol pertama Inggris diciptakan pemain muda Jude Bellingham pada menit ke-35.

Gol kedua diciptakan Bukayo Saka pada menit ke-43 lewat tendangan kaki kiri yang sangat keras. Gol ketiga diciptakan Raheem Sterling pada menit terakhir babak pertama (45). Pemain Chelsea ini memanfaatkan umpan silang yang dilepaskan kapten Harry Kane.

Tiga gol tidak membuat puas para pemain Inggris. mereka terus menggempur pertahanan Iran. Hasilnya, Bukayo Saka mencetak gol keduanya pada menit ke-62. Inggris memimpin 4-0.

Penyerang Iran, Mehdi Teremi, memperkecil kedudukan lewat sepakan kerasnya pada menit ke-65.

Striker Manchester United, Marcus Rashford, menambah keunggulan Inggris menjadi 5-1. Inggris memperbesar keunggulan menjadi 6-1 setelah pemain pengganti Jack Grealish mencetak gol pada menit ke-90.

Iran memperkecil kedudukan saat injury time melalui gol kedua Mehdi Teremi yang dicetak dari titik putih. Hadiah penalti diberikan setelah bek John Stones menarik kaos pemain Iran.

