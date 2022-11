Spanyol Gilas Kosta Rika, Gavi Torehkan Dua Sejarah

Doha, Beritasatu.com – Kemenangan besar Spanyol atas Kosta Rika 7-0 pada laga Grup E Piala Dunia 2022, Kamis (24/11/2022) menorehkan sejumlah fakta menarik.

Dari tujuh gol, dua gol di antaranya dicetak Ferran Torres. Sisanya masing-masing dicetak Dani Olmo, Marco Asensio, Gavi, Carlos Soler, dan Alvaro Morata.

Salah satu yang akan menjadi sejarah adalah penampilan dan kontribusi gelandang muda, Gavi. Dia mencatatkan sejarah sebagai pemain termuda yang bermain untuk Spanyol dan torehan sejarah sebagai pemain muda ketiga sebagai pencetak gol di Piala Dunia.

Berikut sejumlah fakta menarik dari kemenangan besar Spanyol ini:

1. Pada usia 18 tahun 110 hari, Pablo Gavi menjadi pemain termuda yang bermain untuk Spanyol di turnamen internasional besar (Piala Dunia dan Kejuaraan Eropa) dalam sejarah timnas.

2. Gavi (18 tahun 110 hari) yang menyumbang satu gol menjadikannya sebagai pemain termuda ketiga yang pernah mencetak gol di Piala Dunia setelah Pele (17 tahun 249 hari) dan Manuel Rosas 918 tahun 99 hari).

