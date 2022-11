Piala Dunia 2022: Lawan AS, Inggris Jangan Terlalu Percaya Diri

Al Khor, Beritasatu.com - Inggris harus menghindari sikap terlalu percaya diri saat bertemu Amerika Serikat (AS) dalam partai penyisihan Grup B Piala Dunia 2022 di Stadion Al Bayt, Jumat (25/11/2022) atau Sabtu dini hari mulai 02.00 WIB.

Catatan statistik pertemuan kedua tim memang menunjukkan Inggris sangat dominan. Dalam 11 pertemuan, The Three Lions memetik delapan kemenangan, dua kali seri, dan hanya sekali kalah melawan tim Negeri Paman Sam. Inggris juga difavoritkan menjadi pemenang berbekal materi pemain yang mentereng di liga sepak bola terbaik dunia.

Namun AS punya setitik harapan di ajang Piala Dunia. AS belum pernah kalah oleh Inggris di Piala Dunia. AS menaklukkan Inggris kalah pada 1950 dan imbang 1-1 dalam Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan.

Inggris akan masuk gelanggang dengan kepercayaan diri tinggi setelah menang besar 6-2 atas Iran yang merupakan skor terbanyak dalam turnamen ini sejauh ini selain Spanyol yang mencukur Kosta Rika 7-0.

Inggris berusaha memenangkan pertandingan ini agar segera lolos ke babak knockout setelah dalam pertandingan pertama membantai Iran 6-2. Amerika Serikat juga memburu kemenangan agar langkah terakhir menghadapi Wales tidak terlalu dituntut untuk menang.

Pasukan Gareth Southgate akan kembali menantikan kecemerlangan pemain-pemain mudanya, khususnya Jude Bellingham yang masih berusia 19 tahun dan Bukayo Saka yang berumur 21 tahun. Keduanya mencetak gol saat memperdaya Iran pada pertandingan pertama.

