Piala Dunia 2022: Fakta Menarik Jelang Inggris vs AS

Doha, Beritasatu.com - Inggris akan memainkan pertandingan kedua di Piala Dunia 2022 dengan bertemu Amerika Serikat (AS) dalam partai penyisihan Grup B di Stadion Al Bayt, Jumat (25/11/2022) atau Sabtu dini hari mulai 02.00 WIB.

Catatan statistik pertemuan kedua tim memang menunjukkan Inggris sangat dominan. Dalam 11 pertemuan, The Three Lions memetik delapan kemenangan, dua kali seri, dan hanya sekali kalah melawan tim Negeri Paman Sam. Inggris juga difavoritkan menjadi pemenang berbekal materi pemain yang mentereng di liga sepak bola terbaik dunia.

Namun AS punya setitik harapan di ajang Piala Dunia. AS belum pernah kalah oleh Inggris di Piala Dunia. AS menaklukkan Inggris kalah pada 1950 dan imbang 1-1 dalam Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan. Berikut fakta menarik kedua tim menjelang pertemuan di Piala Dunia 2022:

- Sebelum ini kedua tim sudah 11 kali bertemu. Inggris mendominasi pertemuan-pertemuan ini dengan mencatat delapan kemenangan dan dua kali kalah, sedangkan sisanya seri.

- Amerika Serikat mengikuti lagi putaran final Piala Dunia dalam delapan tahun terakhir.

- Bek DeAndre Yedlin adalah satu-satunya pemain dalam skuad Amerika yang pernah merasakan atmosfer putaran final Piala Dunia.

- Inggris mengalahkan Iran 6-2 dalam pertandingan pembuka, sedangkan Amerika Serikat bermain seri 1-1 melawan Wales.

BACA JUGA

Piala Dunia 2022: Neymar Jadi Tumbal Kemenangan Brasil

- Inggris sudah 16 kali masuk putaran final Piala Dunia dan membuat pencapaian terbaik pada 1966 dengan menjadi juara

- Inggris memenangkan delapan dari 10 pertandingan kualifikasi dengan mencetak 39 gol dan hanya kebobolan tiga gol.

- Amerika Serikat finis urutan ketiga di bawah Kanada dan Meksiko dalam kualifikasi Piala Dunia zona Amerika utara, tengah dan Karibia atau Concacaf.

- Inggris melaju hingga semifinal pada Piala Dunia 2018 di Rusia sebelum menyerah kepada Kroasia, 1-2, lewat babak tambahan.

Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Sumber: ANTARA/AFP