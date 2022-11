Piala Dunia 2022: Ini 5 Poin Penting dari Partai Inggris vs AS

Doha, Beritasatu.com - Inggris tidak mampu menampilkan performa maksimal saat ditahan Amerika Serikat dalam penyisihan Grup B Piala Dunia 2022, Sabtu (26/11/2022) dini hari WIB..

Meski dianggap underdog, AS membuat Inggris kesulitan. Berulang kali, Weston McKennie dan kawan-kawan mampu membuat lini pertahanan Inggris kewalahan.

Dengan hasil ini Inggris pun batal memastikan tiker 16 besar lebih dini. Mereka masih harus memainkan laga ketiga melawan Wales untuk memastikan diri melaju ke putaran kedua Piala Dunia 2022.

Hasil imbang masih membuat pasukan Gareth Southgate menguasai Grup B, duduk di posisi teratas dengan empat poin dari dua pertandingan pembukaan mereka.

Terdapat lima poin yang diambil dari pertandingan ini:

1. Kembali Turun ke Bumi

Setelah menang 6-2 melawan Iran, seluruh bangsa dipenuhi dengan optimisme.

Inggris luar biasa di sepertiga akhir, menghancurkan lawan mereka yang tercengang dan mencetak gol sesuka hati, bermain dengan semangat menyerang dengan tampilan baru yang membuat harapan membubung tinggi di seluruh negeri.

Namun, kurangnya kreativitas dan keberanian melawan AS membuat Inggris harus kembali realistis. Pertandingan melawan AS juga menjadi pengingat akan masalah yang melanda Inggris selama penampilan buruk mereka di Liga Bangsa-Bangsa (UEFA Nations League).

Southgate sering menerima kritik karena kurangnya keberanian dan permainan malam ini akan melihat kritik seperti itu muncul kembali di beberapa tempat.

Pergantiannya menimbulkan beberapa pertanyaan. Jordan Henderson masuk menggantikan Jude Bellingham, sementara Phil Foden--salah satu talenta kreatif terbaik di dunia--tidak diberi kesempatan tampil.

2. Grup Ketat

Hasil imbang ini membuat grup terbuka lebar, dengan hari pertandingan terakhir sekarang akan penuh drama.

Inggris tetap di puncak dengan empat poin dan Iran mengikuti dengan tiga poin, setelah mengalahkan Wales 2-0 sebelumnya pada hari Jumat. AS duduk dengan dua poin di tempat ketiga, sementara Wales terakhir dengan satu poin.

Jika saja Inggris menang lawan AS, pertandingan terakhir akan menjadi tontonan yang jauh lebih menarik. Namun sekarang Inggris harus bermain maksimal menghadapi Wales.

3. AS Mengesankan

Dengan Piala Dunia datang ke AS pada tahun 2026, turnamen ini dipandang sebagai blok bangunan penting bagi tim Gregg Berhalter.

Penampilan melawan Inggris menunjukkan pasukan Berhalter sangat menjanjikan. Para pemain muda AS tampil percaya diri, terus bergerak di sekitar lapangan dan menyulitkan bintang-bintang Inggris yang lebih mapan.

Lini tengah mereka sangat mengesankan. Tyler Adams, Weston McKennie, dan Yunus Musah semuanya bermain apik dan menyakikan penampilan memikat. Mereka bekerja mulus sebagai satu kesatuan, menekan dari depan dengan keuletan yang tepat.

Ketiganya memberi AS template yang fantastis karena mereka terus tumbuh dan mengembangkan pendekatan mereka.

4. Inggris Ceroboh

Berbeda dengan pertandingan melawan Iran, The Three Lions berjuang untuk keluar dari gigi pertama dengan passing yang ceroboh dan kurangnya kontrol yang merusak penampilan mereka.

Para pemain Inggris lebih sibuk meredam serangan bertenaga dan penuh kreativitas yang dibangun AS. The Three Lions hanya sedikit menciptaan serangan berbahaya. Satu-satunya hal yang menggembirakan dari Inggris cuma performa sektor sayap.

Inggris memiliki peluang ketika di pengujung laga mendapat sepak pojok. Harry Kane melepaskan sundulan menyambut umpan Kieran Trippier dari sepak pojok. Namun bola tandukkannya mampu ditangkap Matt Turner. Dalam kesempatan selanjutnya Kane juga menyundul bola tendangan bebas. Namun bola melambung jauh dari sasaran

3. Bellingham Diredam

Bintang muda Inggris dari klub Borussia Dortmund, Jude Bellingham, menunjukkan dirinya sebagai pemain berbahaya saat melawan Iran. Dia pun mendapat perhatian khusus pemain AS yang membuatnya kesulitan.

Sepanjang pertandingan, segera setelah pemain berusia 19 tahun itu menerima bola, dia mendapati dirinya ditekan oleh pemain AS terdekat apa pun situasinya.

Hal itu memengaruhi ritme sang gelandang dan ia kesulitan menemukan ruang untuk menciptakan pola passing yang berbahaya. Bellingham digantikan pada menit ke-68 untuk menambah malam yang membuat frustrasi mantan pemain muda Birmingham itu.

Sumber: Livescore