Duh! Pendukung Timnas Iran Terbelah bak Cebong dan Kampret

Jakarta, Beritasatu.com - Gejolak politik di Iran tampaknya membayangi tim nasional sepak bola mereka yang tengah berlaga di Piala Dunia 2022. Hal itu tergambar saat para pemain timnas Iran memilih tidak menyanyikan lagu kebangsaan saat menghadapi Inggris pada pertandingan perdana Grup B di Stadion Khalifa, Al Rayyan, Senin (21/11) malam.

Lebih dari itu, ternyata pendukung timnas Iran pun terbelah. Sebagian adalah kelompok pro-pemerintah dan sebagian lainnya kontra terkait situasi terkini di Iran.

Sebelum pertandingan kedua di mana Iran berhadapan dengan Wales di Stadion Ahmed bin Ali, Qatar, Jumat (25/11/2022), pendukung pro-pemerintah melecehkan pendukung anti-pemerintah di luar stadion.

Beberapa penggemar Iran yang diduga pro-pemerintah menyita bendera Iran pra-revolusioner Persia dari kelompok pendukung lainnya yang tengah memasuki stadion. Mereka juga meneriakkan hinaan kepada suporter timnas yang mengenakan kaus dengan slogan gerakan protes, "Women, Life, Freedom."

Seperti dikutip Arab News, sekelompok kecil massa terdiri dari para pria dengan marah meneriakkan "Republik Islam Iran" pada wanita yang tengah diwawancarai media asing mengenai unjuk rasa yang meluas di seluruh penjuru Iran.

Banyak suporter wanita yang tampak terguncang ketika suporter yang pro-pemerintah Iran mengelilingi mereka dengan bendera nasional dan memfilmkannya di ponsel mereka.

“Pertandingan” seru meletus di luar pos pemeriksaan di Stadion Ahmad Bin Ali antara suporter yang meneriakkan "Women, Life, Freedom" dengan mereka yang meneriakkan "Republik Islam".

Pada pertandingan sebelumnya, ketika Iran kalah dari Inggris, sejumlah penggemar yang anti-pemerintah melambai-lambaikan berbagai atribut yang mendukung gerakan protes di dalam negeri mereka.

Seperti diberitakan media massa seluruh dunia, Iran sedang dilanda gelombang protes setelah Mahsa Amini, seorang wanita berusia 22 tahun dari Saqqez di Provinsi Kurdistan Iran, meninggal di rumah sakit Teheran, 16 September 2022.

Tiga hari sebelumnya Mahsa Amini ditangkap oleh patroli semacam polisi moralitas negara tersebut karena mengenakan jilbab secara tidak benar. Mahsa Amini ditengarai dipukuli di dalam mobil polisi yang membawanya ke Pusat Penahanan Vozara. Ia mengalami koma kemudian meninggal.

Kabar menyebar cepat melalui media sosial. Massa meminta pertanggungjawaban dari aparat. Protes pun segera menyebar ke kota-kota lain. Saat pemakaman Amini pada 17 September 2022, kerumunan orang berkumpul di Saqqez meneriakkan slogan “Women, Life, Freedom”, yang kemudian diteriakkan di seluruh negeri.

Kerusuhan sipil akhirnya menyebar ke seluruh kota besar dan kecil di Iran. Banyak pengunjuk rasa wanita yang melepas dan membakar jilbab mereka di depan orang banyak yang bersorak-sorai. Diaspora perempuan Iran memotong rambut mereka sebagai bentuk solidaritas. Dukungan terhadap kebebasan kehidupan perempuan juga diperoleh dari kaum lelaki dan dari berbagai kalangan, termasuk para atlet.

Nazanin Shahrokni, seorang asisten ahli dan lektor gender dan globalisasi di London School of Economics and Political Science (LSE) mengungkapkan, di bawah hukum Republik Islam Iran, wanita tidak hanya wajib berjilbab tetapi juga terjadi pemisahan gender dalam keseharian.

“Ruang kota dibagi menurut garis gender. Area khusus wanita dibuat, sementara ruang lain seperti stadion sepak bola adalah wilayah terlarang bagi wanita,” ungkap penulis Women in Place: The Politics of Gender Segregation in Iran ini.

Kematian Mahsa Amini oleh sejumlah pengamat disebut sebagai pemicu meledaknya gumpalan kegelisahan masyarakat kelas menengah Iran yang selama ini dihambat dalam memperjuangkan hak kesetaraan wanita.

Sejak 1980, perempuan Iran berusaha memperbaiki situasi mereka dengan memprakarsai protes, mengajukan petisi, dan mengajukan tuntutan hukum. Protes pada 2022 tidak dapat dilihat secara terpisah dari gelombang protes yang telah mendahuluinya, seperti Gerakan Hijau (atau 'Kebangkitan Persia') pada 2009.

Protes kali ini telah menelan banyak korban. Iran Human Rights (IHR) Organization yang berbasis di Oslo, Norwegia menghitung setidaknya 342 orang termasuk 43 anak-anak dan 26 wanita telah terbunuh oleh pasukan keamanan dalam protes nasional yang sedang berlangsung. Para pengunjuk rasa telah tewas di 23 provinsi, yang paling banyak dilaporkan di Sistan dan Baluchestan, Teheran, Mazandaran, Kordestan dan Gilan, kata IHR.

Data berbeda dilansir Human Rights Activists News Agency (HRANA) yang berbasis

