Piala Dunia 2022: Gol Castelletto Bawa Kamerun Ungguli Serbia

Al Wakrah, Beritasatu.com - Timnas Kamerun untuk sementara unggul 1-0 atas Serbia pada partai penentuan di Grup G, Piala Dunia 2022, Senin (28/11/2022). Pada pertandingan yang digelar di Stadion Al Janoub itu, Kamerun tampil menekan setelah sempat tertekan dari Serbia di awal pertandingan babak pertama.

Pada menit ke-6 sundulan dari pemain Serbia Aleksandar Mitrovic usai menerima umpang silang dari Nemanja Maksimov masih melambung dari mistar gawang Kamerun.

Memasuki menit ke-11, tembakan kaki kiri Aleksandar Mitrovic masih membentur tiang gawang kamerun.

Memasuki menit ke-29, bek Kamerun sukses menjebol gawang Serbia. Berawal dari sepak pojok, Jean-Charles Castelletto yang berada di tiang jauh dengan mudah menceploskan bola ke gawang setelah lepas dari kawalan pemain Serbia. 1-0 untuk Kamerun.

Gol Castelletto tersebut menjadi gol pertama bagi Kamerun di Piala Dunia 2022 ini. Gol itu juga menjadi gol perdana bagi Castelletto bagi Kamerun sepanjang kariernya membela timnas.

What a time to get your first international goal! 🇨🇲💫#FIFAWorldCup | #Qatar2022 pic.twitter.com/U3OhKMB1Ey