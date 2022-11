Piala Dunia 2022: Gol Kedua Kudus Bawa Ghana Ungguli Korsel

Ar-Rayan, Beritasatu.com - Timnas Korea Selatan untuk sementara tertinggal 2-3 saat bertemu Ghana dalam lanjutan laga Piala Dunia 2022 Grup H, Senin (28/11/2022).

Korea Selatan tertinggal 0-2 pada babak pertama dan seperti sulit untuk mengejar ketinggalan dari Ghana. Gol dari Mohammed Kudus pada menit ke-34 mengubah skor menjadi 2-0 setelah Ghana sebelumnya unggul lewat gol dari Mohammed Salisu pada menit ke-24.

Korsel berhasil menipiskan ketinggalan lewat gol sundulan dari Cho Gue-Sung usai menerima umpan silang dari Lee Kang-In pada menit ke-58.

Gol dari Cho membakar semangat para pemain Korsel. Hasilnya tiga menit berselang Cho berhasil mencetak gol keduanya pada pertandingan ini kembali lewat tandukan usai menerikan asisst dari Kim Jim-Su.

