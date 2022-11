Tuding Messi Lecehkan Meksiko, Petinju Canelo Alvarez Meradang

Doha, Beritasatu.com - Petinju juara dunia asal Meksiko Canelo Alvarez memberikan ancaman kepada Lionel Messi setelah dia menuding pemain asal Argentina itu melecehkan negaranya.

Dalam sebuah video yang diposting online, terlihat suasana ruang ganti timnas Argentina saat merayakan kemenangan pertama mereka di Piala Dunia di Qatar seusai menaklukkan Meksiko 2-0. Terlihat kaki Lionel Messi yang sedang melepas sepatunya seperti sedikit menendang sebuah jersey Meksiko.

Tayangan video itu rupanya menyinggung Alvarez.

