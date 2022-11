Wales vs Inggris: Battle of Britain Pecah di Piala Dunia 2022

Doha, Beritasatu.com - Tim nasional (timnas) Inggris akan menghadapi tantangan berat di matchday ketiga Grup B Piala Dunia 2022. Pasalnya, The Three Lions - julukan timnas Inggris, akan menghadapi The Dragons - julukan timnas Wales, di Stadion Ahmad bin Ali, Ar Rayyan, Qatar, Rabu (30/11/2022) dini hari WIB

Timnas Inggris sebelumnya dianggap punya peluang besar membawa pulang gelar juara Piala Dunia 2022. Tergabung dalam Grup B bersama Amerika Serikat (AS), Iran, dan Wales, pasukan Gareth Southgate dinilai jauh lebih unggul dari ketiga pesaingnya.

Sayangnya, anggapan tersebut buyar setelah Inggris kesulitan mengalahkan AS dan hanya meraih hasil imbang 0-0 di matchday kedua. Lini depan timnas Inggris seakan kehilangan ketajaman, seperti yang mereka perlihatkan saat menghancurkan Iran dengan skor 6-2 di matchday pertama.

Uniknya, keempat tim di Grup B Piala Dunia 2022 masih bisa lolos ke babak 16 besar, dengan Inggris berada dalam posisi terdepan. Kemenangan tentunya akan memastikan The Three Lions di posisi pertama.

Southgate sendiri tidak menyangkal bahwa dibutuhkan lebih banyak konsentrasi dari pemainnya untuk menghadapi Wales, dalam laga yang diberi tajuk Battle of Britain ini.

"Kami tentunya harus menyamai semua semangat dan energi yang dimiliki lawan kami,” kata Southgate, seperti dikutip Beritasatu.com dari laman Mirror, Selasa (29/11/2022).

Sikap Southgate yang enggan menurunkan Phil Foden saat Inggris imbang 0-0 melawan AS, sedikit banyak memberi tekanan kepada The Three Lions menjelang laga penentuan Grup B Piala Dunia 2022 melawan Wales.

Southgate menjawab kritik tersebut dengan mengatakan, tidak ingin memberi Phil Foden peran sentral karena seringnya bermain di sayap untuk Manchester City.

"Siapapun salah satu penyerang yang tidak saya turunkan apabila kami tidak memenangi pertandingan. Saya rasa itu bukanlah pertandingan untuk Phil di tengah karena dia tidak bermain di posisi itu bersama klubnya," kata Southgate.

Mantan pemain Aston Villa itu mengaku sangat mewaspadai munculnya potensi kejutan yang bisa dihadirkan oleh Gareth Bale dan kawan-kawan.

Apalagi, kedua tim telah bertemu sebanyak 103 kali. Tim Inggris tercatat lebih unggul atas Wales dengan 68 kemenangan, 21 imbang dan 14 kalah.

"Kami harus menerapkan taktik dan skema permainan terbaik, dan memastikan tetap tenang serta konsisten terus menekana sepanjang pertandingan," tegas Souhgate.

Pada bagian lain, pelatih Wales, Rob Page menegaskan, pasukannya bertekad untuk

