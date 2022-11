Terkonfirmasi, Gol Pertama ke Gawang Uruguay Bukan Milik Cristiano Ronaldo

Jakarta, Beritasatu.com - Cristiano Ronaldo tidak mencetak gol pertama Portugal saat laga melawan Uruguay, di Stadion Lusail, Selasa (29/11/2022) dini hari WIB. Teknologi sensor Adidas yang tertanam di dalam bola yang digunakan dalam pertandingan mengonfirmasi hal tersebut meskipun Ronaldo mengaku memberikan sentuhan terakhir.

Pada pertandingan keduanya Portugal mengalahkan Uruguay 2-0. Gol pertama Portugal menjadi perbincangan publik sepak bola. Pasalnya secara sekilas Ronaldo menyundul bola umpan dari Bruno Fernandes.

Did Cristiano Ronaldo score? You decide 👇 pic.twitter.com/yAywMVpT7E

Mantan pemain MU, Real Madrid dan Juventus ini pun melakukan selebrasi seolah-olah dia telah mencetak gol. Bahkan awalnya FIFA menulis pencetak gol adalah Ronaldo. Namun tak berapa lama disebutkan melalui pengeras suara di Lusail Stadium bahwa pencetak gol adalah Bruno.

Seperti dikutip Daily Mail, seusai pertandingan Ronaldo mengirim pesan kepada Piers Morgan, mengatakan bahwa gol itu seharusnya menjadi miliknya.

Ronaldo confirmed to me that his head touched the ball. Even Bruno agrees. https://t.co/8HfWHjSj6D