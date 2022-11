Ini Pesohor yang Percaya Ronaldo Bikin Gol ke Gawang Uruguay

Jakarta, Beritasatu.com - Portugal mempecundangi Uruguay 2-0 di Grup H, Selasa (29/11/2022) dini hari WIB untuk melaju ke babak 16 besar Piala Dunia 2022. FIFA jelas mengesahkan kedua gol tersebut dicetak oleh gelandang serang Selecao Das Quinas, Bruno Fernandes.

Namun demikian penggemar Timnas Portugal dan fans Cristiano Ronaldo masih banyak yang sangsi, siapa sebenarnya pencetak gol pertama meski FIFA sudah jelas menyebut sebagai gol Bruno.

Momen yang menjadi polemik itu terjadi pada menit ke-54. Bola lambung umpan silang Bruno Fernandes dari sisi kanan pertahanan Uruguay disambut Ronaldo yang terbang tinggi. Ronaldo sepertinya tipis menyundul bola.

Komentator siaran langsung pertandingan meneriakkan Ronaldo sebagai pencetak gol. Papan skor resmi juga sempat menulis Ronaldo sebagai pencetak gol. Belakangan, nama pencetak gol yang diumumkan di stadion adalah Bruno Fernandes.

Lantas mengapa masih ada yang sangsi gol tersebut milik Bruno dan percaya bahwa gol tersebut milik Ronaldo?

Barangkali ada beragam jawaban bergantung pada bagaimana masing-masing individu mendapatkan kesan dari tayangan pertandingan. Yang jelas sehabis melakukan sundulan, Cristiano Ronaldo berlari melakukan selebrasi seolah dialah sang pencetak gol.

Pada akhir pertandingan, pemain yang baru saja diputus kontrak oleh Manchester United ini juga berbicara kepada ofisial pertandingan bahwa kepalanya menyentuh bola.

Seperti dikutip Daily Mail, seusai pertandingan Ronaldo pun mengirim pesan kepada Piers Morgan, mengatakan bahwa gol itu seharusnya menjadi miliknya.

Piers Morgan adalah jurnalis dan presenter televisi di Inggris yang bekerja sebagai penyunting untuk situs Daily Mail, Mail Online. Morgan jugalah yang dipercaya Ronaldo untuk mewawancarainya terkait masalah di Manchester United sebelum Piala Dunia 2022. Wawancara tersebut membuat heboh manajemen MU hingga pemutusan kontrak pemain dengan sebutan CR-7 ini.

Ronaldo confirmed to me that his head touched the ball. Even Bruno agrees. https://t.co/8HfWHjSj6D — Piers Morgan (@piersmorgan) November 29, 2022

Apa yang dilakukan Ronaldo ini sangat mungkin mempengaruhi opini publik sehingga mereka sangsi siapa sebenarnya pencetak gol. Selain Piers Morgan yang percaya kepala Ronaldo menyentuh bola, terdapat sejumlah pesohor yang berpendapat gol tersebut dicetak CR-7.

Mantan striker Timnas Inggris Gary Lineker mencuit, “Sejujurnya, saya akan mengklaimnya”. Pemain yang sudah membela The Three Lions sebanyak 80 kali dan mencetak 48 gol ini percaya gol tersebut milik CR-7.

To be honest, I’d have claimed it. — Gary Lineker 💙💛 (@GaryLineker) November 28, 2022

Pemain kriket Inggris, Chris Woakes, juga berkomentar positif mengenai bola yang masuk ke gawang yang dijaga kiper Sergio Rochet itu. “Apa yang dikatakan snicko tentang gol 'Ronaldo' itu? Saya beranggapan itu (sentuhan) halus,” cuit Woakes.

What’s snicko saying on that ‘Ronaldo’ goal? 🤔 flat line I reckon 🤣 — Chris Woakes (@chriswoakes) November 28, 2022

Snicko yang dimaksud adalah istilah dalam televisi pada pertandingan kriket yang berguna menganalisis suara dan video secara grafis saat bola bersentuhan dengan alat pemukul.

Pada tayangan ulang proses gol, memang terlihat bahwa bola tidak berbelok arah oleh karena sundulan. Putaran bola pun tidak berubah. Artinya, Ronaldo baru saja melewatkan kontak dengan bola. Namun beberapa foto kantor berita memperlihatkan bola sepertinya menyentuh ujung rambut Ronaldo.

Fabrizio Romano pun mengunggah komentar, “Cristiano Ronaldo. 119 gol bersama Timnas Portugal.”

Cristiano Ronaldo. 119 goals with the Portuguese national team. ✋🏻🇵🇹 #Qatar2022 pic.twitter.com/oejT9dcYTG — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 28, 2022

Nama Fabrizio Romano tidak asing bagi penggemar sepak bola Eropa. Ia adalah jurnalis di The Guardian dan mengisi siniar bertemakan bursa transfer bertajuk "Here We Go". Unggahannya itu mengacu pada gol Ronaldo yang hingga pertandingan melawan Uruguay kemarin baru sampai pada 118 gol.

Dengan demikian sundulan kontroversial ke gawang Uruguay dianggap Romano sebagai gol milik Ronaldo. Cuitan Romano di Twitter itu mendapatkan 113.500 like dan lebih dari 5.150 komentar setelah sekitar 18 jam diunggah.

Kebanyakan komentar yang menyanggah bahwa gol tersebut milik Ronaldo. Sebagian netizen menyertakan video di mana jelas terlihat alur bola tidak berubah oleh gerakan kepala Ronaldo.

Di bagian lain, Adidas menggunakan teknologi pada bola untuk mengetahui apakah Bruno Fernandes mencetak gol melawan Uruguay.

Adidas menyatakan bahwa dalam pertandingan Piala Dunia Qatar digunakan bola resmi Adidas, Al Rihla. Di dalamnya terdapat connected ball technology. "Kami dapat secara definitif menunjukkan bahwa tidak ada kontak pada bola dari Cristiano Ronaldo untuk gol pembuka dalam laga tersebut,” demikian Adidas.

