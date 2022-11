Piala Dunia 2022: Taklukkan Prancis, Tunisia Tetap Gagal ke 16 Besar

Doha, Beritasatu.com - Tunisia gagal melaju ke 16 besar Piala Dunia 2022 meski sukses menundukkan Prancis, 1-0, dalam pertandingan terakhir penyisihan Grup D, di Stadion Education City, Rabu (30/11/2022).

Gol yang membawa Tunisia memetik tiga poin dicetak Wahbi Khazri pada menit ke-58. Prancis sempat mencetak gol di pengujung pertandingan lewat gol Antoine Griezmann. Namun gol ini dianulir wasit setelah melihat VAR.

Meski menang Tunisia gagal melangkah lebih lanjut karena dalam pertandingan lain di Grup D, Australia menundukkan Denmark, 1-0.

Hasil ini membuat Australia menempati posisi kedua klasemen akhir Grup D dengan raihan enam poin sama dengan Prancis yang menjadi juara grup. Sementara Tunisia hanya menempati posisi ketiga dengan koleksi 4 poin. Denmark berada di posisi juru kunci dengan 1 poin. Prancis dan Australia pun lolos ke 16 besar, sementara Tunisia dan Denmark tersisih.

Sebagai juara Grup D, Prancis akan bertemu runner-up Grup C pada babak 16 besar. Sementara Australia akan bertemu juara Grup C yang diisi Argentina, Polandia, Saudi Arabia, dan Meksiko. Grup C baru akan menyelesaikan babak penyisihan pada Kamis (1/12/2022) dini hari mulai 02.00 WIB.

Saat ini Polandia masih memimpin Grup C dengan raihan 4 poin. Mereka unggul 1 poin atas Argentina dan Saudi Arabia. Sementara Meksiko menempati posisi juru kunci dengan koleksi satu poin. Dalam pertaningan terakhir penyisihan, Polandia akan bertemu Argentina, sedangkan Arab Saudi berduel dengan Meksiko.

Sebelum bertemu Tunisia, Prancis telah memastikan tiket 16 besar Piala Dunia 2022, setelah menang dalam dua pertandingan awal melawan Australia dan Denmark. Mereka pun hanya menurunkan pemain lapis kedua.

Prancis menyimpan beberapa pemain andalannya di lini depan seperti Kylian Mbappe, Olivier Giroud, dan Antoine Griezmann.

Melawan Tunisia, pelatih Didier Deschamps menurunkan Randal Kolo Muani sebagai striker tunggal dalam formasi 4-2-3-1. Muani ditopang trio Matteo Guendouzi, Jordan Veretout, dan Kingsley Coman. Sementara di posisi kiper yang biasanya diisi Hugo Lloris kali ini digantikan Steve Mandanda.

Sementara di kubu Tunisia, pelatih Jalel Kadri menampilkan formasi 3-4-2-1 dengan mengandalkan Wahbi Khazri sebagai striker tunggal. Dia ditopang duet Anis Ben Slimane dan Mohamed Ali Ben Romdhane.

Tunisia menjebol gawang Prancis pada menit ke-9 melalui aksi Nader Ghandri menyambut tendangan bebas. Namun wasit Matthew Conger dari Selandia Baru menganulir gol tersebut karena Nader Ghandri dianggap offside.

Prancis memiliki peluang pada menit ke-26. Gelandang Youssouf Fofana merangsek ke pertahanan Tunisia lalu mengalirkan ke Kingsley Coman di sisi kiri. Pemain Bayern Muenchen itu lalu melepaskan tendangan kaki kiri dari kotak penalti namun melenceng dari sasaran.

Tak lama kemudian Tunisia kembali mengancam gawang Prancis. Anis Ben Slimane yang sudah ada di depan gawang menyambut umpan Aissa Laidouni dengan sundulan. Namun bola ditangkap dengan baik oleh Steve Mandanda.

Tunisia kembali menekan Prancis pada menit ke-35. Wahbi Khazri melepaskan tembakan keras dengan kaki kiri dari luar kotak penalti. Namun tendangannya bisa diredam dengan tangan oleh Mandanda. Bola muntah dari Mandanda segera dibuang pemain belakang Prancis. Hingga babak pertama usai kedudukan tetap imbang 0-0.

Tunisia membuka babak kedua dengan peluang yang didapat gelandang Aissa Laidouni. Dia berhasil menaklukkan bek Youssouf Fofana dan melepaskan tendangan ke arah gawang. Namun bola melesat di atas mistar.

Tunisia mengakhiri kebuntuan pada menit ke-58 berkat aksi Wahbi Khazri. Gol berawal dari aksi Wahbi Khazri yang membawa bola dari tengah lapangan. Dia kemudian berhasil merangsek masuk ke pertahanan Prancis.

Dia masih berhasil menyentuh bola dengan kakinya sambil terjatuh. Bola yang bergulir tek terlalu deras tak berhasil dicegah kiper Mandanda melesak ke gawangnya. Wahbi Khazri tak bisa merayakan golnya karena tergeletak kesakitan. Setelah pertandingan dimulai kembali, Wahbi Khazri kemudian ditarik keluar dan digantikan Issam Jebali.

Prancis memasukkan tiga pemain yakni Adrien Rabiot, William Saliba, dan Kylian Mbappe setelah kebobolan tepatnya pada menit ke-63. Mereka masing-masing menggantikan Jordan Veretout, Raphael Varane, dan Kingsley Coman. Les Blues juga memasukkan Antoine Griezmann menggantikan Youssouf Fofana.

Masuknya pemain baru memang menggelorakan serangan Prancis. Mereka sempat memiliki peluang melalui Ousmane Dembele. Namun tandangannya mampu diamankan Aymen Dahmen.

Prancis terus menggempur pertahanan Tunisia dan membuat beberapa peluang. Namun hingga pertandingan usai, upaya Les Blues menjebol gawang Tunis gagal terwujud. Antoine Griezmann memang menjebol gawang Tunisia di pengujung laga. Namun gol ini dianulir wasit setelah melihat VAR.

Susunan pemain Tunisia vs Prancis:

Tunisia (3-4-2-1): 16 Aymen Dahmen; 4 Yassine Meriah, 5 Nader Ghandri, 3 Montassar Talbi; 21 Wajdi Kechrida, 17 Ellyes Skhiri, 14 Aissa Laidouni, 12 Ali Maâloul; 25 Anis Ben Slimane (24 Ali Abdi 83), 15 Mohamed Ali Ben Romdhane (18 Ghailan Chaalali 74); 10 Wahbi Khazri (9 Issam Jebali 59).

Prancis: (4-3-3): 16 Steve Mandanda; 3 Axel Disasi, 4 Raphael Varane (17 William Saliba 63), 24 Ibrahima Konaté, 25 Eduardo Camavinga; 13 Youssouf Fofana (7 Antoine Griezmann 73), 8 Aurelien Tchouameni, 15 Jordan Veretout (14 Adrien Rabiot 63); 6 Matteo Guendouzi (11 Ousmane Dembélé 79), 12 Randal Kolo Muani, 20 Kingsley Coman (10 Kylian Mbappe 63)

