16 Besar Piala Dunia 2022: Argentina vs Australia, Polandia Tantang Prancis

Doha, Beritasatu.com - Argentina akan menghadapi Australia sementara Polandia menantang juara bertahan Prancis dalam babak 16 besar Piala Dunia 2022.

Kepastian ini didapat setelah Grup C dan D menyelesaikan babak penyisihan pada Kamis (1/12/2022) dini hari WIB. Juara Grup C, Prancis, akan berhadapan dengan Australia yang berstatus runner-up Grup D, Australia. Sedangkan Prancis yang kalah 0-1 dalam pertandingan terakhir babak penyisihan grup melawan Tunisia akan dijajal Polandia, runner-up Grup C.

Di Grup D, Tunisia gagal melaju ke 16 besar Piala Dunia 2022 meski sukses menundukkan Prancis, 1-0, dalam pertandingan terakhir penyisihan Grup D, di Stadion Education City, Rabu (30/11/2022). Gol yang membawa Tunisia memetik tiga poin dicetak Wahbi Khazri pada menit ke-58. Prancis sempat mencetak gol di pengujung pertandingan lewat gol Antoine Griezmann. Namun gol ini dianulir wasit setelah melihat VAR.

Meski menang Tunisia gagal melangkah lebih lanjut karena dalam pertandingan lain di Grup D, Australia menundukkan Denmark, 1-0. Gol tunggal Australia dilesakkan Mathew Leckie pada menit ke-60.

Hasil ini membuat Australia menempati posisi kedua klasemen akhir Grup D dengan raihan enam poin sama dengan Prancis yang menjadi juara grup. Sementara Tunisia hanya menempati posisi ketiga dengan koleksi 4 poin. Denmark berada di posisi juru kunci dengan 1 poin. Prancis dan Australia pun lolos ke 16 besar, sementara Tunisia dan Denmark tersisih.

Argentina menjadi juara Grup C setelah dalam pertandingan terakhir mengalahkan Polandia, 2-0. Meski menelan kekalahan Polandia tetap menyertai Argentina ke 16 besar.

Argentina menundukkan Polandia berkat gol Alexis Mac Allister pada menit ke-47 dan Julian Alvarez (67).

Sementara nasib tragis harus dialami Meksiko yang tersisih meski mampu menundukkan Arab Saudi 2-1 dalam pertandingan lain di Grup C. El Tri mengalahkan tim yang menundukkan Argentina di pertandingan pertama itu berkat gol Henry Martín pada menit ke-47 dan Luis Chávez (52). Sementara Arab Saudi membalas melalui Salem Al Dawsari pada menit 90+5.

BACA JUGA

Meski Kalah, Polandia Dampingi Argentina ke 16 Besar

Meksiko sebenarnya sempat membuat dua gol lagi namun dianulir wasit karena offside. Mereka pun harus rela tersisih bersama Arab Saudi sebagai penghuni urutan ketiga dan keempat klasemen.

Hasil pertandingan di kedua tempat tersebut membuat Argentina menjadi juara Grup C dengan koleksi 6 poin. Polandia berada di urutan kedua dengan 4 poin sama dengan Meksiko, namun mereka melaju ke 16 besar karena unggul selisih poin.

Pada babak 16 besar Argentina akan bertemu Australia, Sabtu (3/12/2022) atau Minggu dini hari mulai pukul 02.00 WIB di Stadion Ahmad bin Ali Stadium, Al Rayyan. Sementara Polandia akan menantang juara bertahan Prancis pada Minggu (4/12/2022) mulai pukul 22.00 WIB di Stadion Al Thumama, Doha.

Jadwal 16 Besar Piala Dunia 2022

Sabtu, 3 Desember 2022, 22.00 WIB

Belanda vs Amerika Serikat di Stadin Internasional Khalifa, Al Rayyan

Minggu, 4 Desember 2022, 02.00 WIB

Argentina vs Australia di Stadion Ahmad bin Ali, Al Rayyan

Minggu, 4 Desember 2022, 22.00 WIB

Prancis vs Polandia di Al Thumama Stadium, Doha

Senin, 5 Desember 2022, 02.00 WIB

Inggris vs Senegal di Stadion Al Bayt, Al Khor

Senin, 5 Desember 2022, 22.00 WIB

Juara Grup E vs Runners-up Grup F di Stadion Al Janoub, Al Wakrah

Selasa, 6 Desember 2022, 02.00 WIB

Juara Grup G vs Runners-up Grup H di Stadium 974, Doha

Selasa, 6 Desember 2022, 22.00 WIB

Juara Grup F vs Runners-up Grup E di Stadion Education City, Al Rayyan

Rabu, 7 Desember 2022, 02.00 WIB

Juara Grup H vs Runners-up Grup G di Lusail Iconic Stadium, Lusail

Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Sumber: FIFA