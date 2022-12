Kekalahan Timnas Iran Dirayakan, Suporter Ditembak Mati Aparat

Jakarta, Beritasatu.com - Seorang pria Iran ditembak mati oleh pasukan keamanan setelah timnas Iran kalah dari AS dan tersingkir dari Piala Dunia 2022, Rabu (30/11/2022) dini hari WIB ketika demonstrasi anti-pemerintah di sebagian besar wilayah Iran. Teriakan bernada protes juga dilontarkan para suporter di dalam maupun luar stadion di Qatar.

Mehran Samak (27) ditembak mati setelah membunyikan klakson mobilnya di Bandar Anzali, sebuah kota di pantai Laut Kaspia, barat laut Teheran, seperti dikutip The Guardian dari aktivis hak asasi manusia.

Samak menjadi sasaran langsung dan ditembak di kepala oleh pasukan keamanan menyusul kekalahan tim nasional melawan Amerika. Pernyataan itu disampaikan kelompok Hak Asasi Manusia Iran (IHR) yang berbasis di Oslo.

Menurut laporan Daily Mail, Samak sedang duduk di mobilnya bersama tunangannya ketika seorang anggota pasukan keamanan Iran mendekati mobil mereka dan menembak kepala penggemar sepak bola itu. Dia dilarikan ke rumah sakit tetapi meninggal dalam waktu satu jam.

Amerika unggul 1-0 atas Iran pada penyisihan Grup B Piala Dunia 2022, di Stadion Al Thumama, Rabu (30/11/2022) dini hari WIB. Gol yang membawa AS memimpin dilesakkan Christian Pulisic pada menit ke-38.

Laga dua negara yang memutuskan hubungan diplomatik lebih dari 40 tahun lalu itu terjadi di antara situasi dalam negeri Iran yang dilanda unjuk rasa di seluruh negeri. Gelombang protes tersebut menyusul tewasnya Mahsa Amini, seorang wanita Kurdi berusia 22 tahun dari Saqqez di Provinsi Kurdistan Iran. Ia meninggal di rumah sakit Teheran, 16 September 2022.

Tiga hari sebelumnya Mahsa Amini ditangkap oleh patroli semacam polisi moralitas negara tersebut karena mengenakan jilbab secara tidak benar. Mahsa Amini ditengarai dipukuli di dalam mobil polisi yang membawanya ke Pusat Penahanan Vozara. Ia mengalami koma kemudian meninggal.

Kabar menyebar cepat melalui media sosial. Massa meminta pertanggungjawaban dari aparat. Protes pun segera menyebar ke kota-kota lain. Saat pemakaman Amini pada 17 September 2022, kerumunan orang berkumpul di Saqqez meneriakkan slogan “Women, Life, Freedom”, yang kemudian diteriakkan di seluruh negeri.

Tindak kekerasan pasukan keamanan Iran, menurut IHR, telah menewaskan sedikitnya 448 orang termasuk 60 anak di bawah usia 18 tahun dan 29 wanita.

Banyak orang Iran menolak untuk mendukung tim nasional mereka. Setelah pertandingan pada Selasa malam waktu setempat, rekaman di media sosial menunjukkan penonton justru bersorak dan menyalakan kembang api. Mereka menganggap Timnas berjuang di Piala Dunia atas nama pengsuasa Iran.

Pusat Hak Asasi Manusia di Iran (CHRI) yang berbasis di New York juga melaporkan bahwa Samak telah dibunuh oleh pasukan keamanan saat merayakan kekalahan Timnas Iran.

CHRI menerbitkan video dari pemakaman Samak di Teheran pada hari Rabu di mana para pelayat terdengar meneriakkan "matilah diktator". Nyanyian yang ditujukan untuk pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, adalah salah satu slogan utama protes.

Pada Selasa malam, jurnalis Iran yang diasingkan, Masih Alinejad, mengunggah video perayaan di Twitter, menulis: “Iran adalah negara di mana orang-orangnya sangat menyukai sepak bola. Sekarang mereka turun ke jalan di kota Sanandaj dan merayakan kekalahan tim sepak bola mereka melawan AS.”

Iran is a country where people are very passionate about football. Now they are out in the streets in the city of Sanandaj & celebrate the loss of their football team against US.

