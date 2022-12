FIFA Tegaskan Tidak Ada yang Salah dengan Gol Kontroversial Jepang

Doha, Beritasatu.com - FIFA menegaskan tetap membela vonis VAR atas gol kontroversial Jepang melawan Spanyol. Gol kontroversial yang membuat Jepang menang 2-1 itu kemudian menyingkirkan Jerman dari Piala Dunia 2022.

Video asisten wasit memutuskan tidak ada yang salah dengan gol kemenangan Jepang yang dicetak oleh Ao Tanaka.

Dalam tayangan ulangan televisi terlihat, bola yang ditendang Kaoru Mitoma terlihat seperti sudah keluar tetapi dia tetap menendang yang kemudian menjadi assist untuk gol Tanaka.

FIFA justru menyalahkan gambar yang menyesatkan karena tampak menunjuk ke bola yang telah sepenuhnya meninggalkan batas lapangan.

Badan pengatur dunia bersikeras bahwa integritas VAR-nya seketat mungkin, dengan bukti video yang disajikan menunjukkan bahwa seluruh bola tidak melewati garis bola mati, meskipun hampir semuanya melewati garis mati.

Japan’s second goal in their 2-1 win over Spain was checked by VAR to determine if the ball had gone out of play.



The video match officials used the goal line camera images to check if the ball was still partially on the line or not. pic.twitter.com/RhN8meei6Q