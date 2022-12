Ini Jadwal Babak 16 Besar Piala Dunia 2022 di Qatar

Jakarta, Beritasatu.com – Pergelaran Piala Dunia 2022 sudah menyelesaikan fase penyisihan grup. Sebanyak 16 tim yang lolos mulai bertanding Sabtu (3/12/2022) malam ini hingga Rabu (7/12/2022) dini hari. Pada babak 16 besar atau knock out ini tim yang kalah langsung tersingkir.

Berikut delapan laga yang mempertemukan ke-16 tim beserta grafis.

- Belanda vs Amerika, Sabtu (3/12/2022) pukul 22.00 WIB

- Argentina vs Australia, Minggu (4/12/2022) pukul 02.00 WIB

- Prancis vs Polandia, Minggu (4/12/2022) pukul 22.00 WIB

- Inggris vs Senegal, Senin (5/12/2022) pukul 02.00 WIB

- Jepang vs Kroasia, Senin (5/12/2022) pukul 22.00 WIB

- Brasil vs Korsel, Selasa (6/12/2022) pukul 02.00 WIB

- Maroko vs Spanyol, Selasa (6/12/2022) pukul 22.00 WIB

- Portugal vs Swiss, Rabu (7/12/2022) pukul 02.00 WIB

Sumber: BeritaSatu.com