Piala Dunia 2022: Inggris vs Senegal Berebut Tiket Perempat Final

Doha, Beritasatu.com - Bersaing untuk mendapatkan tempat di perempat final Piala Dunia 2022, tim nasional (timnas) Inggris dan Senegal akan saling berhadapan di babak 16 besar.

Pertandingan Inggris vs Senegal akan digelar di Stadion Al Bayt, Al Khor, Qatar, Minggu (4/12/2022) waktu setempat atau Senin (5/12/2022) dinihari mulai pukul 02.00 WIB.

Kemenangan menjadi taruhan penting bagi kedua tim. Pasalnya, The Three Lions - julukan timnas Inggris dan Lions of Teranga - julukan timnas Senegal, akan saling baku hantam untuk lolos ke babak perempat final Piala Dunia 2022.

Timnas Inggris melaju ke babak 16 besar Piala Dunia 2022 setelah menaklukkan Wales dengan skor 3-0 dalam partai penyisihan terakhir Grup B. Penyerang Manchester United, Marcus Rashford mencetak dua gol pada menit ke-50 dan 68. Satu gol lainnya dicetak pemain Manchester City, Phil Foden pada menit ke-51.

Pasukan Gareth Southgate sukses memuncaki klasemen Grup B Piala Dunia 2022 dengan koleksi 7 poin, hasil dua kemenangan dan sekali imbang.

Tajamnya penampilan The Three Lions dalam pertandingan terakhir melawan Wales, seakan menjawab keraguan banyak kalangan. Menyusul penampilan yang tidak menarik dalam hasil imbang 0-0 dengan Amerika Serikat (AS) di matchday kedua, Southgate melakukan sedikit perubahan pada komposisi timnya.

Hasilnya, timnas Inggris mampu tampil berbeda saat saat menghadapi Wales. Bahkan, tidak sedikit yang menyatakan penampilan anak asuhnya sangat mirip dengan tim yang sukses mengoyak gawang Iran dengan 6 gol pada matchday pertama.

Menghadapi Senegal yang merupakan runner-up Grup A, timnas Inggris juga memiliki catatan rekor yang cukup baik. Pasalnya, The Three Lions belum pernah kalah dalam 20 pertandingan melawan tim asal benua Afrika.

Pasukan Southgate juga menjadi favorit untuk melaju ke babak perempat final, mencermati hasil yang mereka peroleh di babak penyisihan Grup B Piala Dunia 2022.

Pada bagian lain, Senegal memastikan diri melenggang ke babak 16 besar ...

