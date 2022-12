Kembali Berlatih, Neymar Siap Bela Brasil Lawan Korsel

Doha, Beritasatu.com - Kabar baik datang dari Neymar. Bintang Brasil yang sempat mengalami cedera itu sudah kembali berlatih. Ini menjadi sinyal kalau pemain Paris Saint-Germain (PSG) itu siap untuk dimainkan melawan Korea Selatan (Korsel) di babak 16 besar Piala Dunia 2022, Senin (5/12/2022).

Pelatih Brasil, Tite sebelumnya mengatakan Neymar, Alex Sandro dan Danilo akan berada di lapangan untuk menguji kondisi mereka.

Jika Neymar masih absen, pemain Real Madrid Rodrygo kemungkinan akan menjadi pilihan pertama Tite. Pasalnya pasangan Fred dan rekan setimnya di Manchester United Casemiro di lini tengah yang digunakan Tite saat melawan Swiss kurang meyakinkan. Bruno Guimaraes dari Newcastle juga bisa menjadi alternatif, mendorong Lucas Paqueta maju ke peran playmaker.

I feel good, I knew that I would now

