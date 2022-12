Dua Laga Besar Tersaji, Ini Jadwal Perempat Final Piala Dunia 2022

Doha, Beritasatu.com – Babak 16 besar Piala Dunia 2022 telah rampung, Rabu (7/12/2022). Hasilnya didapat delapan tim yang berhasil lolos ke babak perempat final.

Mereka adalah Brasil, Kroasia, Belanda, Argentina, Maroko, Portugal, Inggris dan Prancis. Dua laga besar akan tersaji di perempat final Piala Dunia 2022 yakni pertemuan antara Belanda dan Argentina juga Inggris menghadapi juara bertahan Prancis.

Satu-satunya kejutan besar yang terjadi di babak 16 besar adalah tersingkirnya Spanyol. La Roja harus pulang setelah kalah adu penalti dari Maroko dalam laga 16 besar Piala Dunia 2022 di Education City Stadium, Rabu (7/12/2022) dini hari WIB.

Tiket terakhir ke babak perempat final digenggam Portugal yang sukses menggasak Swiss 6-1. Goncalo Ramos mencetak hattrick dalam kemenangan tersebut. Striker Benfica, berusia 21 tahun itu baru melakukan debutnya untuk tim nasional pada bulan November.

Hasil 16 besar Piala Dunia 2022

Belanda 3-1 Amerika Serikat

Argentina 2-1 Australia

Prancis 3-1 Polandia

Inggris 3-0 Senegal

Jepang 1-1 Kroatia (Kroasia menang adu penalti 3-1)

Brasil 4-1 Korsel

Maroko 0-0 Spanyol (Maroko menang adu penalti 3-0)

Portugal 6-1 Swiss

Jadwal Perempat Final Piala Dunia 2022

Jumat, 9 Desember Pukul 22.00 WIB: Kroasia vs Brasil ( Stadion Education City)

Sabtu, 10 Desember Pukul 02.00 WIB: Belanda vs Argentina (Stadion Lusail Iconic)

Sabtu, 10 Desember Pukul 22.00 WIB: Maroko vs Portugal (Stadion Al Thumama)

Minggu (11/12/2022) Pukul 02.00 WIB: Inggris vs Prancis (Stadion Al Bayt)

Semifinal: Selasa, 13 Desember dan Rabu 14 Desember

Peringkat Ketiga: Sabtu, 17 Desember

Final: Minggu, 18 Desember

