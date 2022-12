Spanyol Tersingkir, Enrique: Saya Siap Bertanggung Jawab

Doha, Beritasatu.com - Pelatih Spanyol, Luis Enrique siap bertanggung jawab atas tersingkirnya La Roja di babak 16 besar Piala Dunia 2022. Spanyol harus menelan pi pahit kalah adu penalti 0-3 dari Maroko.

Kekalahan ini membuat Spanyol gagal melaju melewati babak 16 besar dalam tiga kali percobaan, sejak merebut gelar juara dunia tahun 2010.

Secara permainan di lapangan, Spanyol memang pantas menang. Pasukan Luis Enrique melakukan 1.019 operan selama 120 menit. Satu-satunya kekurangan adalah ketajaman di pertahanan lawan sehingga laga harus ditentukan lewat adu penalti. Sialnya, petaka terjadi di adu penalti setelah tendangan Pablo Sarabia, Carlos Soler dan Sergio Busquets gagal berbuah gol.

Luis Enrique menegaskan dia senang dengan cara timnya bermain dan mempertahankan gaya sepak bolanya.

"Kami mendominasi tetapi kekurangan gol. Kami menciptakan peluang, kami progresif tetapi kami bertemu lawan yang tampil di level tinggi.Kami bisa menciptakan lebih banyak dan lebih efisien tetapi saya senang dengan tim saya. Mereka mewakili saya dan mewakili gaya saya dan saya hanya bisa memuji mereka," ujar Enrique.

"Saya sangat senang dengan profil para pemain yang saya miliki di skuad saya, saya tidak akan mengubahnya, saya akan tetap bersama mereka sampai akhir. Jika ada yang bertanggung jawab, itu saya. Ini olahraga, tidak ada gunanya menghukum diri sendiri," lanjut Enrique.

Luis Enrique juga memuji Sarabia, Soler dan Busquets karena berani melakukan tendangan penalti di depan pendukung pro-Maroko yang mengintimidasi di Education City Stadium.

"Kami menciptakan peluang yang cukup untuk memenangkan pertandingan tetapi akhirnya adu penalti bukanlah lotere. Anda harus mengendalikan diri dan berani mengaturnya. Saya akan memilih pemain yang sama untuk melakukannya. Sarabia, Soler dan Busquets hebat, mereka gagal, tidak masalah, itu bagian dari olahraga," tuturnya.

Tidak lupa Enrique memuji penampilan Maroko, terutama kiper Yassine Bounou yang merumput di klub Spanyol, Sevilla.

Bounou menggagalkan tendangan penalti Soler dan Busquets sementara tendangan Sarabia membentur tiang gawang.

"Bounou adalah man of the match dan dia adalah penjaga gawang top. Dia orang yang hebat seperti yang saya tahu secara langsung. Dia sangat menentukan dalam adu penalti dan pantas menjadi man of the match," tambah mantan bos Barcelona itu.

