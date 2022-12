Video Soufiane Boufal dan Ibu Rayakan Sukses Maroko Viral di Medsos

Doha, Beritasatu.com - Video pemain Maroko, Sofiane Boufal, merayakan keberhasilan lolos ke semifinal Piala Dunia 2022 bersama ibunya viral di media sosial.

Maroko menorehkan sejarah menjadi tim Afrika dan Arab pertama yang lolos ke semifinal Piala Dunia setelah menundukkan Portugal, 1-0, di Stadion Al Thumama, Sabtu (10/12/2022). Gol semata wayang Maroko dilesakkan Youssef En-Nesyri pada menit ke-42.

Dengan kemenangan ini Maroko pun melaju ke babak empat besar dan akan bertemu pemenang partai perempat final Prancis. Usai wasit Facundo Tello meniupkan peluit panjang tanda pertandingan usai, skuad Maroko pun mulai merayakan sukses mereka.

#PICTURES : Sofiane Boufal rejoices with his mother as #Morocco reached the semi finals of the #WorldCup pic.twitter.com/dFsYG0WaMw

Sofiane Boufal membuat perayaan berbeda dengan ibunya di pinggir lapangan. Dia memegang dua tangan ibunya lalu menari-nari bersama. Usai melakukan aksinya itu, pemain klub Prancis itu Angers lalu merapikan jilbab sang bunda. Mereka juga berangkulan dan kemudian memberi salam kepada para pendukung Maroko di Stadion Al Thumama.

Aksi Boufal dan ibunya ini lantas viral di media sosial. Banyak yang memuji Boufal dan menyebut sukses Maroko melaju ke empat besar Piala Dunia 2022 juga tak lepas dari kedekatan para pemain dengan ibu mereka.

Boufal yang kini berusia 29 tahun telah 54 kali membela Timnas Maroko dan mencetak 12 gol. Debutnya membela Singa Atlas terjadi pada 26 Maret 2016 saat menang 1–0 dalam kualifikasi Piala Afrika melawan Cape Verde.

Sepanjang kariernya, dia pernah telah membela empat klub yakni Angers, Lille, Southampton, dan Celtic. Boufal lahir di Paris, Prancis namun memilih membela negara asal orangtuanya, Maroko.

#Morocco — This win is so so special! And makes all the hearts melt tonight | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/CMcK8iADju