Lagi, Jurnalis Meninggal Saat Meliput Piala Dunia 2022

Doha, Beritasatu.com - Wartawan kedua tewas saat meliput Piala Dunia 2022 di Qatar. The Gulf Times melaporkan jurnalis foto Qatar Khalid al-Misslam meninggal secara tiba-tiba pada akhir pekan.

Outlet berita Qatar menulis, "Al-Misslam, seorang pria asal Qatar, meninggal mendadak saat meliput Piala Dunia 2022 Qatar. Kami percaya pada rahmat dan pengampunan Allah untuknya, dan mengirimkan belasungkawa kami yang terdalam kepada keluarganya."

Al-Misslam yang bekerja untuk saluran berita Qatar Al Kass TV meninggal dunia dengan penyebab yang belum diketahui secara jelas. Saluran TV hanya secara singkat menyebutkan kematiannya di siaran langsung mereka.

A second journalist dies in Qatar whilst covering the #WorldCup. Photojournalist Khalid al-Misslam from Qatari news channel Al Kass TV passed away on Saturday; a day before that, US soccer journalist Grant Wahl, 48, collapsed at the match between Argentina and the Netherlands. pic.twitter.com/yy7tXdQl8B