Tampil Lawan Kroasia, Lionel Messi Torehkan Beberapa Rekor

Lusail, Beritasatu.com - Penampilan Lionel Messi bersama Argentina di semifinal Piala Dunia 2022 melawan Kroasia, Rabu (14/12/2022) membuatnya menorehkan beberapa rekor sekaligus.

Penampilannya di semifinal ini membawanya menyamai rekor Lothar Matthaeus sebagai pemain paling sering tampil di partai Piala Dunia yakni dalam 25 pertandingan.

Lionel Messi membawa Argentina mengungguli Kroasia 1-0 melalui tendangan penalti dalam pertandingan di Lusail ini. Gol ini membawanya melewati Gabriel Batistuta sebagai pencetak terbanyak pemain Argentina di Piala Dunia menjadi 11 gol.

Dari 11 gol Messi dalam 24 pertandingan, lima di antaranya terjadi di Piala Dunia 2022 Qatar yakni saat melawan Arab Saudi, Meksiko, Australia, Argentina, dan Kroasia. Messi sebelumnya sudah memberikan kontribusi gol untuk Albiceleste di Piala Dunia 2006, 2014, 2018, dan 2022.

Messi juga mengejar rekor Miroslav Klose dari Jerman untuk prestasi lain. Mantan bintang Bayern Muenchen dan Lazio itu telah memenangkan 17 pertandingan bersama Jerman di Piala Dunia. Dengan kemenangan di semifinal tahun 2022 ini telah, Messi berarti telah memenangkan 16 pertandingan dengan Argentina di Piala Dunia. Jika menang pada partai final di Stadion Lusail nanti, dia akan menyamai rekor Klose.

