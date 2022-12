Walid Regragui: Maroko Buktikan Bisa Bersaing di Elite Sepak Bola Dunia

Doha, Beritasatu.com - Pelatih Maroko, Walid Regragui, menegaskan prestasi tim asuhannya di Qatar membuktikan Singa Atlas mampu bersaing di jajaran elite sepak bola dunia.

Maroko secara mengejutkan mampu menerobos semifinal Piala Dunia 2022 dan tampil memperebutkan posisi ketiga sebelum dikalahkan Kroasia, 1-2, Sabtu (17/12/2022) di Stadion Internasional Khalifa.

Gol dari Josko Gvardiol dan Mislav Orsic memberi Kroasia kemenangan 2-1 dalam perebutan tempat ketiga Sabtu, saat Piala Dunia bersejarah Maroko berakhir. Maroko sempat menyamakan kedudukan melalui Achraf Dari.

Mereka menjadi negara Arab dan Afrika pertama yang mencapai babak semifinal turnamen papan atas sepak bola internasional itu, mengalahkan raksasa seperti Spanyol dan Portugal sebelum akhirnya takluk dari Prancis di babak empat besar.

Meskipun kalah dalam kampanye Maroko, Regragui yakin tim dari negara Magribi ini menunjukkan hak mereka untuk dianggap sebagai salah satu negara sepak bola terbaik di dunia.

"Besok pagi kami akan mengevaluasi, dan menyadari bahwa kami semua membuat pencapaian yang fantastis di sini," kata Regragui kepada wartawan pada konferensi pers pascapertandingan.

