Cuitan 7 Tahun Silam Tebak Messi Menangkan Piala Dunia 2022 Mendadak Viral

Jakarta, Beritasatu.com - Cuitan seorang penggemar yang dibuatnya pada 7 tahun silam di akun twitter-nya mendadak viral jelang final Piala Dunia 2022 yang mempertemukan Prancis dan Argentina, Minggu (18/12/2022).

Pasalnya, fan bernama Jose Miguel Polanco dengan akun twitter @josepolanco10 pada tujuh tahun silam menuliskan prediksi,"18 Desember 2022. Leo Messi yang berusia 34 tahun akan memenangkan Piala Dunia dan menjadi pemain terhebat sepanjang masa. Periksa kembali dengan saya dalam 7 tahun," tulis penggemar.

Di bawah cuitannya itu tertulis jelas waktu Polanco membuat postingannya yakni pada 21 Maret 2015 pada pukul 3:27 AM.

Tweet dari penggemar itu telah mengumpulkan lebih dari 17.000 retweet dan lebih dari 54.000 suka.

December 18, 2022. 34 year old Leo Messi will win the World Cup and become the greatest player of all times. Check back with me in 7 years.