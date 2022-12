Neymar dan Bintang Dunia Ucapkan Selamat untuk Argentina

Sao Paolo, Beritasatu.com - Neymar menjadi salah satu di antara bintang sepak bola dunia yang mengucapkan selamat atas sukses Argentina dipimpin Lionel Messi merebut gelar juara Piala Dunia 2002. Argentina menyabet gelar ketiga mereka setelah di final menundukkan juara bertahan Prancis lewat adu penalti di Stadion Lusail, Minggu (18/12/2022).

Kesuksesan Messi yang telah lama ditunggu-tunggu di turnamen tersebut dirayakan secara luas oleh para pemain dan rekan sejawatnya di seluruh pertandingan, dengan rekan Paris Saint-Germain Neymar memberi hormat kepadanya di media sosial.

"Selamat saudaraku," tulisnya di Twitter.

Romario, yang seperti Messi memenangkan Bola Emas dan trofi Piala Dunia di turnamen yang sama ketika dia melakukannya bersama Brasil pada 1994, menyebut legenda Argentina Diego Maradona. Gelaran di Qatar memang menjadi Piala Dunia pertama sejak kepergian Maradona pada November 2020.

"Saya yakin teman saya Maradona senang melihat kemenangan ini, begitu juga orang-orangnya," kata Romario di Twitter. "Selamat Argentina!"

"Argentina lebih baik di lapangan dan Messi menerima gelar yang hilang hari ini, gelar juara dunia untuk negaranya."

Andrea Pirlo, pemenang Piala Dunia bersama Italia pada 2006, menyatakan: "Final yang hebat... selamat untuk Messi dan Argentina!"

Pemain yang ikut membawa Jerman menjuarai Piala Dunia 2014 dan di final mengalahkan Argentina yang diperkuat Lionel Messi, Jerome Boateng, juga ikut mengucapkan selamat.

Setelah menyaksikan Messi kembali dari kekalahan telak itu untuk akhirnya mendapatkan hadiah utama sepak bola internasional, Boateng berbicara tentang kegembiraannya menyaksikan kapten Argentina itu akhirnya mengangkat trofi.

"Selamat Lionel Messi dan Argentina. Akhirnya Anda mendapatkan trofi yang benar-benar pantas Anda dapatkan," kata Boateng.

Congratulations Lionel Messi and Argentina. Finally you got the trophy you truly deserve. 🏆 Very happy for my teammate @nico_taglia as well. 💪🏽



Chin up my French fellows, you played a superb tournament 👏🏽🇫🇷