Judul Media, Lionel Messi Disebut Maradoha hingga Messias

Jakarta, Beritasatu.com - Argentina juara Piala Dunia Qatar 2022 menjadi topik maupun judul utama media massa mainstream -dari berbagai platform- sejagat. Selain soal Argentina sebagai sebuah tim, Lionel Messi sebagai pribadi dan perannya dalam kemenangan di final Minggu (18/12/2022), juga menjadi topik.

Setelah laga dramatis dan “panjang sabar” melawan Prancis yang berakhir 3-3, Argentina akhirnya menang adu penalti 4-2. Tim asuhan Lionel Scaloni ini berhak atas Piala Dunia 2022.

Bawa Argentina Juara Piala Dunia, Messi Ikuti Jejak Kempes dan Maradona

Media di seluruh dunia menangkap kemenangan tim berjuluk La Albiceleste ini. Banyak media yang membuat judul menarik tentang kemenangan Messi dkk.

Sport, surat kabar Spanyol pendukung FC Barcelona berbasis di Catalonia, menulis “¡D10S EXISTE!”. Terjemahan bebasnya adalah “Tuhan Masih Ada” atau “Maradona Masih Ada”.



Gabungan huruf dan angka D-10-S dibaca DIOS atau tuhan.

D10S adalah sebutan untuk Maradona sang legenda Argentina. Saking dipuja, Maradona dituhankan oleh sebagian pengemarnya. Sedangkan "10" menggambarkan nomor punggung Maradona.

Sport begitu cerdas membuat judul yang tentu saja diperuntukkan bagi para penggemar sepak bola. Keberadaan Messi dan prestasi Argentina di Qatar digambarkan dalam judul singkat “¡D10S EXISTE!”

Sedangkan koran Italia Corriere Dello Sport menulis tebal-tebal “Maradoha”.

Ini bukan salah cetak nama Maradona, melainkan sebuah kesengajaan untuk menggambarkan Messi sebagai titisan Maradona di Doha.

Plesetan kata “Maradoha” diikuti penilaian bahwa final Minggu (18/12/2022) malam WIB adalah pertandingan yang indah. “Deschamps tidak cukup dengan hat-trick Mbappé. Leo (Messi) mencetak dua gol dan membuat sejarah," tulis Corriere Dello Sport.

Dari Spanyol, tanah tempat Messi dibesarkan dan memantapkan dirinya sebagai pesepakbola, surat kabar Marca bergabung dalam pesta untuk kemenangan Argentina dengan judul yang kuat, "Messi Albicelestial".

Istilah "Albicelestial" diambil dari Albiceleste (julukan timnas Argentina) dan celestial (surgawi).

Di sampulnya, Marca menyoroti kata-kata Messi yang mengantisipasi bahwa pemain bernomor "10" ini tidak akan keluar dari timnas.

Sejalan dengan itu, La Vanguardia menggunakan judul sederhana namun penuh sentimen: "Messi Sudah Memiliki Piala Dunia". Meraih dan mengangkat trofi Piala Dunia adalah salah satu dari sedikit tujuan, jika bukan satu-satunya, yang harus dipenuhi oleh Messi saat ini.

“En El Cielo” atau "Di Langit" adalah judul yang dicetak di halaman depan harian olahraga Diario AS. Kata-kata itu diberi latar belakang foto Messi di pundak Nicolás Otamendi dengan Piala Dunia di salah satu tangannya yang terangkat.

Qatar menjadi Piala Dunianya Messi. Bukan hanya karena ia mencetak gol di babak 16 besar, perempat final, semifinal, dan final, tetapi karena ia selalu memberikan perasaan sebagai pemimpin yang dibutuhkan negaranya untuk menemukan kembali kejayaan.



Messi melakukannya secara alami, tanpa kebisingan atau suara keras, membimbing rekan setimnya setelah awal yang membuat frustrasi, kekalahan melawan Arab Saudi. Ia tahu bagaimana tetap tenang saat waktunya bermain dan tahu bagaimana menginjak gas emosional saat situasi menuntutnya.

Di usia 35 tahun, Messi menyentuh langit di Lusail. Dia menyelesaikan catatannya, sudah sempurna untuk semua maksud dan tujuan. Dam ia seolah telah menutup perdebatan.

Selama ini, Maradona disebut lebih baik dari Messi karena telah memenangkan Piala Dunia. Di hati warga Argentina, Messi kini sudah setingkat dengan Diego Armando Maradona.

"Argentina memenangkan Piala Dunia ketiganya dengan berpegang teguh pada sosok Messi," tulis AS, koran yang secara khusus meliput berita tentang tim sepak bola di kawasan Madrid, Spanyol. Koran ini merupakan saingan langsung Marca.

Mundo Deportivo adalah salah satu surat kabar Spanyol yang memanfaatkan edisi terbarunya untuk mengungkap apa yang telah dicapai La Scaloneta dengan fokus “Messi. Yang Terbaik dalam Sejarah". Foto ilustrasi yang ditampilkan adalah adegan Messi mencium trofi.



Bild, koran bergaya tabloid Jerman menulis judul "Messias!" yang tentu saja mengacu pada nama Messi dan sosoknya yang menjadi penyelamat Argentina. Surat kabar Eropa terlaris dan memiliki sirkulasi terbesar keenam belas di seluruh dunia ini terkenal karena campuran gosip dan bahasa yang sensasional namun memiliki pengaruh besar pada politisi Jerman.

Pada edisi online Bild menampilkan salah satu judul: "Messi Mengenakan Jubah Qatar dan Schweini Mengecam Keras Tindakan Ini". Schweini adalah mantan pemain sepak bola Jerman, Bastian Schweinsteiger.



Selain itu, terdapat bagian lain judul "Trik Psikopat dan Salam dari Penis" mengacu pada gestur Emiliano Martínez, kiper Argentina yang bermain untuk klub Liga Utama Inggris Aston Villa.

Martinez membuat dua penyelamatan brilian alam laga final. Masuk akal ia akhirnya menerima Golden Glove atau gelar kiper terbaik. Namun saat menerima trofi itu di atas podium, Martinez merayakannya dengan menaruh trofi di pangkal paha dan mengangkatnya ke arah penonton.

Presenter FoxSports, Rubén Rodríguez menyebut dalam cuitannya, tindakan itu sangat disesalkan.

La GRANDEZA no se gana…



Lamentable! pic.twitter.com/SBqeodl1Hp — 👥Rubén Rodríguez (@ruubenrod) December 18, 2022

Prancis

Bagaimana dengan media Prancis? Sangat masuk akal bila media di negara runner-up Piala Dunia ini menyuarakan solidaritas terhadap kekalahan Les Bleus dan memberi dukungan kepada pemain. Final Piala Dunia 2022 di Qatar dilihat pers Prancis dari sudut pandang kekalahan timnas mereka.



Rata-rata media cetak Prancis menampilkan foto Kylian Mbappe yang murung meski ia adalah pencetak hat-trick malam itu dan tercatat sebagai top skor turnamen.

Sangat masuk akal bila media di negara runner-up Piala Dunia ini menyuarakan solidaritas terhadap kekalahan Les Bleus sekaligus dukungan kepada para pemain yang sudah berjuang.

Le Perisien yang pernah memiliki oplah sampai sejuta pada 1970-an, menulis “Fiers de nos BLEUS” atau “Bangga dengan Timnas Kami”. Foto utamanya deretan punggung pemain Les Bleus saat adu penalti.



Sedangkan surat kabar harian nasional Prancis khusus olahraga, L’Equipe menampilkan foto Mbappe dengan kepala tegak berjudul “LA TETE HAUTE” yang bisa berarti “waspada” atau “kepala terangkat tinggi”.

Dalam keterangannya di halaman depan ditulis bahwa Les Blues bukan lagi juara dunia meskipun Mbappe mencetak hat-trick dan dua kali mengejar ketertinggalan di final yang legendaris. Argentina menang melalui adu penalti dan kaptennya, Messi, mencatat sejarah lebih sedikit.

Seperti diketahui pada laga itu Messi hanya dua gol sedangkan Mbappe tiga. Secara keseluruhan laga di Doha, Messi membukukan tujuh gol sedangkan Mbappe delapan.

Sementara pada banner bawah halaman pertama L’Equipe tertulis “Terima kasih telah memberi kami hadiah seperti itu”.

Unggahan halaman depan tersebut di Twitter langsung mendapatkan tanggapan netizen. L’Equipe dinilai menampilkan berita utama pecundang dan mempertanyakan di mana foto atau berita Messi mengangkat trofi Piala Dunia.

Judul utama berita tersebut dianggap anomali dibandingkan dengan berita surat kabar di seluruh dunia. “Pasti kalian sulit mencerna melihat Messi di puncak dunia dan menuju Ballon d'Or ke-8 ...” cuit salah satu warganet.

Didier Deschamps: Prancis Kalah dengan Cara yang Kejam

20 Minutes memberi judul "Betapa Menyakitkan (bagi) Prancis" dengan gambar Mbappe menenteng piala Golden Boot melintasi trofi Piala Dunia. Foto yang menggambarkan suasana di mana Prancis malam itu melewatkan trofi tersebut.

Le Monde menerbitkan: "Final Piala Dunia: Les Bleus Kalah Adu Penalti dari Argentina yang Dinobatkan untuk Ketiga Kalinya dalam Sejarahnya."

Le Figaro menulis: "Terpukul oleh Albiceleste-nya Messi, The Bleus Membiarkan Gelar Dunia Mereka Terlepas."

Argentina Raih Piala Dunia 2022, Ratusan Ribu Warga Padati Jalanan Buenos Aires

Surat kabar Libération, membuat judul dan tampilan halaman depannya cukup unik. Mereka memilih menggunakan foto Messi yang merayakan kemenangan dan di sebalahnya Mbappe yang kelihatan sedang menumpahkan kekesalan.

Foto dua figur bintang lapangan itu disertai kata "Legendaris".



Brasil

Sedangkan media di Brasil sebagai salah satu rival abadi Argentina di kawasan Amerika Selatan justru membuat judul simpatik.

“ARGENTINA TRICAMPEON! ‘Hermanos’ vencen a Francia en una final dramática” demikian judul utama media Brasil O Globo. Artinya kira-kira adalah: “Argentina Juara Tiga Kali! 'Brothers' Mengalahkan Prancis di Final yang Dramatis”.

Sebutan "hermanos” yang berarti kakak atau adik atau dalam bahasa Inggris brother menjadi perhatian salah satu media Argentina, La Nacion.

Disebutkan dalam salah satu artikelnya, La Nacion menanggapi judul tersebut sebagai O Globo telah mengesampingkan persaingan antara Argentina dan Brasil dan ikut merayakan kemenangan La Albiceleste.

Koran Folha de São Paulo membuat judul utama puitis “Messi Memenangkan Piala, Piala Dimenangkan untuk Messi”.

Italia

Tuttosport mengilustrasikan unggahannya pada Senin (19/12/2022) dengan foto La Pulga mencium trofi Piala Dunia bersama dengan kalimat: "Sepak Bola, Aku Mencintaimu."

Kutipan singkatnya menyebut informasi datar, "Mengikuti jejak Diego Armando Maradona, Messi membawa Argentina meraih gelar juara dunia ketiganya".

Inggris

Di negeri kelahiran sepak bola, koran Financial Times menyoroti apa yang telah dicapai Messi alias La Pulga secara pribadi maupun La Albiceleste secara umum.

“Mahkotanya Messi. Argentina Mengangkat Piala Dunia”. Financial Times menulis, ini adalah ketiga kalinya Argentina mengangkat trofi dan sebuah penghargaan baru menandai akhir karier pemain nomor 10.



Sedangkan The Sun menampilkan judul mencolok mata, “In The Hand of God”. Di bawah judul besar itu tertulis “akhirnya Messi memenangkan Cawan Suci”. Cawan Suci atau Holy Grail dalam hal ini adalah trofi Piala Dunia.

The Sun pasti punya alasan mengambil judul yang seolah tak berkaitan dengan apa yang terjadi di Doha. Namun rasa bahasa yang digunakan The Sun pasti sangat mengena bagi seluruh penggemar sepak bola Inggris.



Menyangkut Argentina, Inggris tidak pernah melupakan kata hand atau “tangan”. Ini karena sejarah kekalahan menyesakkan Timnas Inggris di perempat final Piala Dunia Meksiko, 1986.

Inggris yang diperkuat penyerang Gary Lineker harus angkat kaki setelah kalah 1-2 dari Argentina. Yang menyesakkan, salah satu gol Maradona menggunakan tangan disahkan oleh wasit.

Pada menit ke-51, Maradona dengan tinggi badan 165 cm mampu memenangi duel udara melawan kiper Inggris Peter Shilton yang tingginya 185 cm, belum ditambah jangkauan tangan.

Maradona terbang seolah hendak menyudul bola namun tangan kirinya sengaja diangkat. Bola di luar jangkauan Shilton karena sudah lebih dulu “disundul” oleh tangan Maradona. Gol.

Uniknya, gol ini disahkan oleh wasit asal Tunisia, Ali Bennaceur meski para pemain Inggris memprotes.

Seusai laga Maradona menyebut golnya yang pertama ke gawang Inggris sebagai the hand of God atau gol "Tangan Tuhan". Gol kontroversial ini menjadi salah satu lembaran sejarah yang tak terlupakan hingga Piala Dunia Qatar.

Tak mengherankan The Sun mengambil judul “Di Tangan Tuhan”. Selain karena Argentina identik dengan gol “Tangan Tuhan”, final Piala Dunia 2022 menghadirkan Lionel Messi yang sarat prestasi dan setara dengan Maradona.

Sedangkan The Daily Telegraph, pada bagiannya menyatakan di sampul depan bahwa "Messi mengokohkan posisinya sebagai nomor satu setelah memenangkan final terbaik dalam sejarah Piala Dunia." Kata-kata tersebut disertai dengan gambar striker PSG itu dengan trofi yang telah lama ditunggu-tunggu.

The Times memberi kesimpulan serupa di halaman depannya, mencatat: "Epik Piala Dunia berakhir dengan kemenangan Messi." Tabloid tersebut menunjukkan bahwa satu-satunya hal yang hilang dari Messi adalah memenangkan Piala Dunia untuk dianggap sebagai pemain terbaik sepanjang masa.



Surat kabar The Guardian -seperti yang dilakukan di portal digitalnya- merayakan penobatan La Scaloneta. Dia juga setuju dengan media internasional bahwa final antara Argentina dan Prancis adalah pertandingan terbaik dalam sejarah Piala Dunia.

Portal The Guardian memiliki halaman depan dengan judul datar: "Argentina memenangkan Piala Dunia setelah mengalahkan Prancis dalam adu penalti."

Amerika Serikat

The Washington Post memberi judul kemenangan Argentina, “Argentina Mengalahkan Prancis melalui Adu Penalti untuk Gelar Juara Dunia Pertama Sejak 1986″.

The New York Times edisi daring mengambil judul senada, "Argentina Mengalahkan Prancis melalui Adu Penalti untuk Mengklaim Gelar yang Telah Lama Ditunggu-tunggu." Sedangkan halaman pertama edisi cetak mengambi judul "Sihir Messi Akhiri Kesengsaraan Argentina".

Surat kabar Kolombia El Tiempo merayakan kemenangan La Albiceleste: “Messi, Legendaris; Gumbo, Pahlawan; Argentina, Juara!" Yang dimaksud Gumbo pada judul ini adalah Emiliano Martínez.

El Universal de México menulis, “Lionel Messi dan Argentina Adalah Juara Dunia Setelah Mengalahkan Prancis di Final Qatar 2022.”

