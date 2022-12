FFF Kutuk Pelecehan Rasis terhadap Pemain Prancis

Paris, Beritasatu.com - Federasi Sepak Bola Prancis (FFF) akan mengajukan keluhan setelah beberapa pemain Prancis menjadi sasaran pernyataan rasis dan penuh kebencian di media sosial.

Prancis kalah adu penalti 2-4 dari Argentina di final Piala Dunia pada hari Minggu (18/12/2022), menyusul hasil imbang 3-3 di Stadion Lusail di Doha.

Setelah kekalahan itu, beberapa pemain Prancis dikatakan telah dilecehkan secara rasial di media sosial.

Pada hari Senin (19/12/2022), Bayern Munich mengutuk pelecehan terhadap Kingsley Coman, yang gagal mengeksekusi penalti dalam adu penalti.

Following the World Cup final, several players from the French team were the subject of unacceptable racist and hateful remarks on social media.



The FFF condemns them and will file a complaint against those responsible. pic.twitter.com/Y4TG65vPJ8