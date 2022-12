Ini Video Kemarahan Deschamps dan Mbappe Saat Jeda Final Piala Dunia

Doha, Beritasatu.com - Video berisi kemarahan pelatih Prancis Didier Deschamps dan Kylian Mbappe saat jeda final Piala Dunia Prancis melawan Argentina terungkap dalam film dokumenter eksklusif televisi Prancis, TF1 dan ditayangkan Selasa (20/12/2022) malam waktu Prancis.

Prancis tertinggal 0-2 saat jeda final Piala Dunia 2022. Dalam video tersebut Deschamps terlihat marah luar biasa. Timnya teringgal 0-2 dan mereka seperti tidak bermain. Prancis payah di semua lini pada babak pertama. Fakta bahwa Deschamps membuat dua perubahan sebelum jeda menjelaskan semuanya yakni menggantikan Olivier Giroud dan Ousmane Dembelè.

"Kami membutuhkan lebih banyak presisi dalam passing, lebih presisi dalam keputusan. Mereka tidak kompak. Mereka harus lebih dekat satu sama lain. Anda tidak di sana! Anda tidak memenangkan bola kedua. Anda tidak bermain di Dunia final Piala!" kata sang pelatih, yang juga berakhir dengan menggebrak meja.

BACA JUGA

FFF Kutuk Pelecehan Rasis terhadap Pemain Prancis

Deschamps ingin membuat para pemainnya bereaksi dengan meninggikan nada pidatonya: "Tuan-tuan, saya akan memberi tahu Anda tanpa marah. Apakah Anda tahu perbedaan yang kita miliki tadi? Argentina bermain di final dan kita tidak," ungkapnya.

Selama proses ini, Steve Mandanda, salah satu penjaga gawang Les Blues dan paling berwibawa di antara para veteran, juga mendapat inspirasinya. Menurut L'Equipe, penjaga gawang Rennes itu berkata, "Sekarang teman-teman, sudah selesai, kita tertinggal 0-2. Kita sudah melakukan ini, itu mungkin. Tapi kita harus tampil maksimal di lapangan. Kita harus memiliki kerangka berpikir yang berbeda, kawan. Kita tidak bisa terus seperti ini!"

Pemain lain yang ikut urun suara di ruang ganti adalah Kylian Mbappe, yang seolah tidak kelihatan pada babak pertama. Namun kemudian penyerang Peris Saint-Germain ini menggila pada babak kedua dan babak tambahan. Dia yang membawa Prancis menyamakan kedudukan menjadi 3-3 saat babak tambahan dan memaksa Argentina memainkan adu penalti.

"Kami tidak bisa berbuat lebih buruk lagi! Ini adalah final Piala Dunia!" gemuruh striker The Blues. "Ini adalah final Piala Dunia, ini permainan hidupmu! Lagi pula, kami tidak bisa melakukan yang lebih buruk dari itu," katanya kepada rekan satu timnya.

Adegan itu terungkap dalam film dokumenter Thank you the Blues yang tayang Selasa malam di TF1. "Mari kembali ke lapangan dan berikan performa maksimal, mari berduel dan melakukan sesuatu yang lain kawan. Ini adalah final Piala Dunia! kita tertinggal dua gol - kita bisa kembali! Teman-teman, ini adalah sesuatu yang hanya terjadi setiap empat tahun sekali," lanjutnya.

"On ne peut pas faire pire !" 😲



Le coup de gueule impressionnant d'Mbappé à la mi-temps d'Argentine-France (images : FFF)



Pour voir le documentaire exclusif "Merci les Bleus", c'est ici : https://t.co/s2fgExusMM pic.twitter.com/vjmvN8M6fK — Téléfoot (@telefoot_TF1) December 21, 2022

Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Sumber: MARCA