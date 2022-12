Jubah Lionel Messi dari Emir Qatar Ditawar Rp 15,6 Miliar

Doha, Beritasatu.com - Jubah yang diberikan Emir Qatar untuk kapten Argentina, Lionel Messi, saat penyerahan trofi Piala Dunia ditawar US$1 juta dolar atau setara Rp 15,6 miliar.

Lionel Messi memang mendapatkan jubah dari Emir Qatar Tamim bin Hamad Al Thani sesaat sebelum menerima trofi Piala Dunia 2022 usai di final menundukkan Prancis lewat adu penalti. Jubah ini pun dikenakan Lionel Messi saat mengangkat trofi bersama rekan-rekannya.

Jubah ini melambangkan royalti, kekayaan, kesopanan, dan kebijaksanaan, menurut budaya Arab. Mungkin itu adalah kehormatan tertinggi yang bisa dia berikan kepada siapa pun di bagian dunia itu, dan Messi mendapatkannya. Namun jubah ini telah membangkitkan rasa urgensi bagi orang Arab kaya yang ingin mengoleksinya.

Salah satunya Ahmed Al Barwani. Pengacara dan anggota parlemen Oman ini mengajukan tawaran besar-besaran untuk dipertimbangkan oleh Lionel Messi. Dia berani membayar US$ 1 juta untuk mendapatkan pakaian itu agar bisa menjadi koleksi yang layak untuk dilihat dunia.

For those asking, the robe Messi was wearing on the podium is a bisht. It's ceremonial rather than royal. It's usually worn by dignitaries at weddings and other formal occasions. pic.twitter.com/Ms8rzwHGcX