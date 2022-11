Tur Global, Trofi Piala Dunia 2022 Tiba di Toronto Kanada

Toronto, Beritasatu.com - Trofi Piala Dunia 2022 masih terus berkeliling dalam rangka tur global menjelang turnamen akbar yang mulai digelar 20 November di Qatar. Pada Rabu (9/11/2022) pagi, trofi bersejarah itu tiba di Toronto, Kanada.

Seperti diketahui Kanada menjadi salah satu dari 32 tim yang akan bersaing di Piala Dunia dan akan menjadi penampilan pertamanya dalam pertunjukan olahraga terbesar dalam 36 tahun.

Dwayne De Rosario, mantan gelandang tim nasional yang menyambut trofi tersebut di Bandara Pearson meluapkan kegembiraan. Dia merasakan energi yang besar saat ofisial meluncurkan trofi tersebut dalam kotak kaca. Dia mengatakan dia belum pernah sedekat itu dengan trofi sebelum Rabu.

"Saya penuh dengan emosi, kegembiraan dan kegembiraan dan air mata," katanya kepada CBC Toronto.

"Saya ingat menonton orang-orang seperti Maradona dan Pele, dan para pemain ini mengangkat trofi ini, dan itu seperti, 'Wow, Anda ada di sana.' Ini adalah mimpi yang menjadi kenyataan," lanjutnya.

Trofi asli menjalani tur ke-51 negara untuk membangun kegembiraan. Pada 23 November, Kanada akan memainkan pertandingan pertamanya di turnamen tersebut.

AS, Kanada dan Meksiko akan menjadi tuan rumah event akbar ini pada tahun 2026. De Rosario mengatakan itu adalah simbol penting yang membawa makna di luar lapangan.

"Ini adalah trofi yang menyatukan dunia. Ini menyatukan dunia. Setiap bangsa, setiap benua, setiap negara terlibat dalam sepak bola dalam kapasitas tertentu. Untuk mengetahui bahwa itu datang ke kota kami, itu jauh di luar olahraga. Ini akan menciptakan sejarah, itu akan menciptakan budaya," katanya.

Terbuat dari emas 18 karat, Piala Dunia asli berdiri setinggi 36,8 sentimeter, atau 14,5 inci, dan beratnya 6,142 kilogram, atau 13,54 pon. Ini menggambarkan dua sosok manusia yang memegang bola dunia tinggi-tinggi.

Jadwal Kanada di Piala Dunia

Kanada vs. Belgia — 23 November

Kanada vs Kroasia — 27 November

Kanada vs Maroko — 1 Desember

