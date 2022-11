Stadion Piala Dunia 2022: Al Bayt Terinsipirasi Tenda Masyarakat Nomaden

Doha, Beritasatu.com – Putaran final Piala Dunia 2022 akan digelar 20 November-18 Desember 2022 di Qatar. Akan ada delapan stadion yang digunakan sebagai tempat pertandingan.

Delapan stadion tersebut tersebar di lima kota yakni Doha, Al Khor, Lusail, Al Rayyan, dan Al Wakrah. Di Doha terdapat dua venue yakni Stadion 974 dan Stadion Al Thumama. Sementara Al Rayyan memiliki tiga stadion untuk gelaran Piala Dunia 2022 yaitu Stadion Khalifa International, Stadion Education City, dan Stadion Ahmad Bin Ali. Al Rayyan sebenarnya tak terlalu jauh dari Doha.

Sementara kota lainnya memiliki masing-masing satu stadion. Di Al Wakrah terdapat Stadion Al Janoub. Kota Losail memiliki Stadion Iconic Losail, sementara di Al Khor terdapat Stadion Al Bayt.

Stadion Al Bayt

Stadion Piala Dunia 2022 Al Bayt terletak di Kota Al Khor. Stadion ini menjadi lokasi pembukaan Piala Dunia 2022 dan pertandingan pertama kejuaraan ini antara Qatar melawan Ekuador di Grup A. FIFA dan Panitia Penyelenggara telah mengonfirmasi bahwa pertandingan pertama dijadwalkan pada 20 November dengan penonton 60.000.

Desain arsitektur mengambil inspirasi dari tenda tradisional masyarakat nomaden Qatar dan wilayah tersebut. Stadion ini akan menampilkan atap yang dapat dibuka, menyediakan tempat duduk tertutup untuk semua penonton. Terhubung ke sejumlah sistem transportasi, parkir di lokasi akan mampu menampung 6.000 mobil, 350 bus dan 150 bus/shuttle umum yang datang dan pergi, serta 1.000 taksi dan taksi air.

Stadion ini akan menampung sekitar 60.000 penggemar Piala Dunia, termasuk 1.000 kursi untuk pers. Stadion ini disertifikasi untuk kredensial keberlanjutannya di bawah Sistem Penilaian Keberlanjutan Global (GSAS) untuk sejumlah sertifikasi yang mewakili desain dan pembangunan berkelanjutan, praktik manajemen konstruksi, dan efisiensi pusat energinya. Stadion ini juga menerima peringkat GSAS bintang lima.

Stadion ini juga akan mencakup suite hotel mewah dan kamar-kamar dengan pemandangan balkon lapangan sepak bola.

Stadion Al Bayt di Qatar adalah salah satu dari tujuh stadion yang dikonversi untuk Piala Dunia FIFA 2022 Qatar dan merupakan stadion terbesar kedua setelah Stadion Lusail. Stadion ini dirancang oleh Dar Al-Handasah.

Setelah Piala Dunia usai, stadion ini akan dikonfigurasi ulang menjadi stadion berkapasitas 32.000 kursi. Kelebihan kursi akan dihapus dari tingkat atas dan disumbangkan ke negara lain atau ditempatkan pada infrastruktur yang direncanakan untuk Asian Games 2030. Ruang kosong kemudian akan diubah menjadi hotel bintang lima, pusat perbelanjaan dan fasilitas olahraga lainnya.

Struktur seperti tenda memiliki empat dudukan, yang masing-masing dinding luar dan atapnya dilapisi membran fiberglas anyaman polytetrafluoroethylene (PTFE).

Bagian luar membran PTFE diwarnai dengan warna hitam, putih dan merah tradisional untuk referensi lebih lanjut tentang tenda orang Nomadik. Atap yang dapat dibuka menghubungkan keempat tribune untuk menutup stadion. Stadion Al Bayt akan menjadi tuan rumah sembilan pertandingan selama Piala Dunia FIFA 2022.

Pertandingan Piala Dunia 2022 di Stadion Al Bayt:

20 November 2022 23:00 Qatar vs Ekuador (Grup A)

23 November 2022 17:00 Maroko vs Kroasia (Grup F)

26 November 2022 02:00 Inggris vs AS (Grup B)

28 November 2022 02:00 Spanyol vs Jerman (Grup E)

29 November 2022 22:00 Belanda vs Qatar (Grup A)

2 Desember 2022 02:00 Kosta Rika vs Jerman (Grup E)

5 Desember 2022 02:00 Juara Grup B vs Runners-up Grup A (16 Besar)

11 Desember 2022 02:00 Perempat final

15 Desember 2022 02:00 Semifinal

Sumber: FIFA World Cup