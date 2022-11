Piala Dunia 2022: Stadion 974 Terbuat dari Ratusan Kontainer

Doha, Beritasatu.com – Putaran final Piala Dunia 2022 akan digelar 20 November-18 Desember 2022 di Qatar. Akan ada delapan stadion yang digunakan sebagai tempat pertandingan.

Delapan stadion tersebut tersebar di lima kota yakni Doha, Al Khor, Lusail, Al Rayyan, dan Al Wakrah. Di Doha terdapat dua venue yakni Stadion 974 dan Stadion Al Thumama. Sementara Al Rayyan memiliki tiga stadion untuk gelaran Piala Dunia yaitu Stadion Khalifa International, Stadion Education City, dan Stadion Ahmad Bin Ali. Al Rayyan sebenarnya tak terlalu jauh dari Doha.

Sementara kota lainnya memiliki masing-masing satu stadion. Di Al Wakrah terdapat Stadion Al Janoub. Kota Losail memiliki Stadion Iconic Losail, sementara di Al Khor terdapat Stadion Al Bayt.

Stadion 974

Stadion Piala Dunia 2022 ini, sebelumnya bernama Stadion Ras Abu Aboud terletak di Ras Abu Aboud, Doha, Qatar. Dibuka 30 November 2021, ini adalah tempat sementara yang terbuat dari 974 kontainer pengiriman daur ulang yang akan menjadi tuan rumah pertandingan selama Piala Dunia FIFA 2022. Oleh karenanya dinamai Stadion 974.

Uniknya usai perhelatan Piala Dunia 2022, stadion akan dibongkar. Ini adalah tempat penyelenggaraan pertandingan pertama sementara dalam sejarah Piala Dunia FIFA.

Konsep stadion ini dirancang oleh Arsitek Fenwick Iribarren. Stadion ini dibangun di atas lahan tepi laut seluas 450.000 meter persegi dan terletak di tanjung buatan.

Stadion ini memiliki desain modular, dan menggabungkan 974 kontainer pengiriman daur ulang sebagai penghormatan kepada sejarah industri situs dan kode panggilan internasional untuk Qatar (+974). Beberapa kontainer menampung fasilitas stadion seperti kamar mandi dan konsesi.

Peti kemas dan tempat duduk yang digunakan oleh stadion tersebut nantinya akan dibongkar dan diberikan sebagai bantuan kepada negara-negara terbelakang lainnya di dunia. Hal itu membuatnya menjadi tempat sementara pertama dalam sejarah Piala Dunia FIFA.

Stadion Piala Dunia 2022 ini awalnya diumumkan dengan nama Stadion Ras Abu Aboud. Selama acara peluncuran pada 20 November 2021, tempat tersebut secara resmi berganti nama menjadi Stadion 974.

Stadion ini menggelar pertandingan pertamanya pada 30 November 2021 pada hari pembukaan Piala Arab FIFA 2021, antara Uni Emirat Arab dan Suriah. Stadion ini menjadi tuan rumah lima pertandingan selama turnamen tersebut.

Stadion 974 akan menjadi tuan rumah tujuh pertandingan selama Piala Dunia FIFA 2022.

Pertandingan Piala Dunia 2022 di Stadion 974:

22 November 2022 23:00 Meksiko vs Polandia (Grup C)

24 November 2022 23:00 Portugal vs Ghana (Grup H)

26 November 2022 23:00 Prancis vs Denmark (Grup D)

28 November 2022 23:00 Brasil vs Swiss (Grup G)

1 Sesember 2022 02:00 Polandia vs Argentina (Grup C)

3 Desember 2022 02:00 Serbia vs Swiss (Grup G)

6 Desember 2022 02:00 Juara Grup G vs Runners-up Grup H (16 besar)

