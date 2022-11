Piala Dunia 2022: Stadion Al-Thumama Terinspirasi TopiTaqiyah

Doha, Beritasatu.com – Putaran final Piala Dunia 2022 akan digelar 20 November-18 Desember 2022 di Qatar. Akan ada delapan stadion yang digunakan sebagai tempat pertandingan.

Delapan stadion tersebut tersebar di lima kota yakni Doha, Al Khor, Lusail, Al Rayyan, dan Al Wakrah. Di Doha terdapat dua venue yakni Stadion 974 dan Stadion Al-Thumama. Sementara Al Rayyan memiliki tiga stadion untuk gelaran Piala Dunia yaitu Stadion Khalifa International, Stadion Education City, dan Stadion Ahmad Bin Ali. Al Rayyan sebenarnya tak terlalu jauh dari Doha.

Stadion Al-Thumama

Stadion Piala Dunia 2022 Al-Thumama terletak di dekat Bandara Internasional Hamad, Qatar. Usaha patungan antara Al Jaber Engineering dari Qatar dan Tekfen Construction Turki secara signifikan terlibat dalam pekerjaan konstruksi.

Desain arsitekturnya, oleh Kepala Arsitek Biro Teknik Arab Ibrahim Jaidah, mengambil inspirasi dari topi tradisional taqiyah, topi tradisional yang dikenakan oleh pria dan anak laki-laki di seluruh Timur Tengah.

Sebuah taman umum seluas 50.000 m2 (540.000 kaki persegi) akan mengelilingi stadion. Stadion ini memiliki kapasitas 40.000 kursi. Setelah Piala Dunia, setengah dari kursi stadion akan dihilangkan dan akan disumbangkan ke negara lain. Dibuka pada 22 Oktober 2021.

Peresmian stadion berlangsung pada 22 Oktober 2021, dalam rangka Final Piala Emir. Pada Mei 2018, Stadion Al-Thumama dianugerahi MIPIM/Architectural Review Future Project Award dalam kategori Olahraga dan Stadion.

Stadion ini menjadi tuan rumah enam pertandingan selama turnamen Piala Arab FIFA 2021, termasuk pertandingan semifinal antara tuan rumah Qatar dan Aljazair. Stadion Al-Thumama akan menjadi tuan rumah delapan pertandingan selama Piala Dunia FIFA 2022.

Pertandingan Piala Dunia 2022 di Stadion Al-Thumama:

21 November 2022 17:00 Senegal vs Belanda (Grup A)

23 November 2022 23:00 Spanyol vs Kosta Rika (Grup E)

25 November 2022 20:00 Qatar vs Senegal (Grup A)

27 November 2022 20:00 Belgia vs Maroko (Grup F)

30 November 2022 02:00 Iran vs AS (Grup B)

1 Desember 2022 22:00 Kanada vs Moroko (Grup F)

4 Desember 2022 22:00 Juara Grup D vs Runners-up Grup C (16 Besar)

10 Desember 2022 22:00 Perempat Final

Sumber: FIFA