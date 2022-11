Piala Dunia 2022: Stadion Education City Dikelilingi Kampus Universitas

Doha, Beritasatu.com – Putaran final Piala Dunia 2022 akan digelar 20 November-18 Desember 2022 di Qatar. Akan ada delapan stadion yang digunakan sebagai tempat pertandingan.

Delapan stadion tersebut tersebar di lima kota yakni Doha, Al Khor, Lusail, Al Rayyan, dan Al Wakrah. Di Doha terdapat dua venue yakni Stadion 974 dan Stadion Al Thumama. Sementara Al Rayyan memiliki tiga stadion untuk gelaran Piala Dunia yaitu Stadion Khalifa International, Stadion Education City, dan Stadion Ahmad Bin Ali. Al Rayyan sebenarnya tak terlalu jauh dari Doha.

Sementara kota lainnya memiliki masing-masing satu stadion. Di Al Wakrah terdapat Stadion Al Janoub. Kota Losail memiliki Stadion Iconic Losail, sementara di Al Khor terdapat Stadion Al Bayt.

BACA JUGA

Stadion Piala Dunia 2022: Al Bayt Terinsipirasi Tenda Masyarakat Nomaden

Stadion Education City

Stadion Piala Dunia 2022 ini terletak di dalam beberapa kampus universitas di Yayasan Education City Qatar di Al Rayyan. Setelah Piala Dunia FIFA, stadion akan mempertahankan 25.000 kursi untuk digunakan oleh tim atletik universitas. Pada 3 September 2020, stadion tersebut menjadi tuan rumah pertandingan resmi pertamanya, yang dimainkan pada musim Liga Bintang Qatar 2020-21.

Stadion ini terletak di pinggiran ibu kota Doha dan memiliki kapasitas 40.000 kursi. Diberi julukan "Berlian di Gurun". Dengan 20% bahan bangunannya diidentifikasi sebagai hijau, stadion ini adalah salah satu stadion yang paling ramah lingkungan di dunia. Pada Mei 2019, Stadion Education City menerima peringkat GSAS bintang lima.

Kontraktor pembangunannya adalah JPAC JV, yang menunjuk Pattern Design sebagai arsitek desain utama, dan Buro Happold untuk desain teknik. Stadion Education City adalah salah satu dari delapan stadion yang dikonversi untuk Piala Dunia Qatar 2022. Pembangunan stadion selesai pada Juni 2020, menjadikannya stadion Piala Dunia ketiga yang diselesaikan. Secara resmi dibuka pada 15 Juni 2020.

BACA JUGA

Piala Dunia 2022: Stadion 974 Terbuat dari Ratusan Kontainer

Pada 30 September 2019, FIFA mengumumkan stadion ini sebagai tuan rumah pertandingan perebutan tempat ketiga dan final Piala Dunia Antarklub FIFA 2019, yang digelar di Qatar.

Stadion ini juga menjadi tuan rumah pertandingan pertama Liverpool di semifinal Piala Dunia Antarklub FIFA 2019, tetapi pada 7 Desember 2019, pembukaan resmi Stadion Education City ditunda hingga awal 2020. Dengan demikian, pertandingan pembuka Liverpool, final, dan perebutan tempat ketiga semuanya dipindahkan ke Stadion Internasional Khalifa di Doha.

Piala Dunia Antarklub FIFA 2020 kembali digelar di Qatar dan stadion ini menjadi salah satu tempat pertandingan. Satu pertandingan babak kedua, satu pertandingan semifinal, pertandingan perebutan tempat ketiga dan final antara Bayern Muenchen dan UANL semuanya berlangsung di stadion ini.

BACA JUGA

Piala Dunia 2022: Stadion Iconic Lusail Jadi Tempat Final

Pada tahun 2020, Stadion Education City menjadi tuan rumah pertandingan Zona Timur dan Barat dari Liga Champions AFC 2020.Stadion ini menjadi tuan rumah lima pertandingan selama Piala Arab FIFA 2021. Stadion Education City akan menjadi tuan rumah delapan pertandingan selama Piala Dunia FIFA 2022.

Pertandingan Piala Dunia 2022 di Stadion Education City:

22 November 2022 20:00 Denmark vs Tunisia (Grup D)

24 November 2022 20:00 Uruguay vs Korea Selatan (Grup H)

26 November 2022 20:00 Polandia vs Saudi Arabia (Grup C)

28 November 2022 20:00 Korea Selatan vs Ghana (Grup H)

30 November 2022 22:00 Tunisia vs Prancis (Grup D)

2 Desember 2022 22:00 Korea Selatan vs Portugal (Grup H)

6 Desember 2022 22:00 Juara Grup F vs Grup E (16 Besar)

9 Desember 2022 22:00 Perempat Final

Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Sumber: FIFA World Cup