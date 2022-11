Piala Dunia 2022: Stadion Ahmad Bin Ali Manfaatkan 90% Reruntuhan Bangunan Lama

Doha, Beritasatu.com – Putaran final Piala Dunia 2022 akan digelar 20 November-18 Desember 2022 di Qatar. Akan ada delapan stadion yang digunakan sebagai tempat pertandingan.

Delapan stadion tersebut tersebar di lima kota yakni Doha, Al Khor, Lusail, Al Rayyan, dan Al Wakrah. Di Doha terdapat dua venue yakni Stadion 974 dan Stadion Al Thumama. Sementara Al Rayyan memiliki tiga stadion untuk gelaran Piala Dunia yaitu Stadion Khalifa International, Stadion Education City, dan Stadion Ahmad Bin Ali. Al Rayyan sebenarnya tak terlalu jauh dari Doha.

Sementara kota lainnya memiliki masing-masing satu stadion. Di Al Wakrah terdapat Stadion Al Janoub. Kota Losail memiliki Stadion Iconic Losail, sementara di Al Khor terdapat Stadion Al Bayt.

Stadion Ahmad bin Ali

Stadion Piala Dunia 2022 ini dikenal sebagai Stadion Al-Rayyan, adalah stadion serbaguna di Al Rayyan, Qatar. Sebagian besar digunakan untuk pertandingan sepak bola dan merupakan kandang bagi klub Al-Rayyan dan klub Al-Kharitiyath. Stadion ini dinamai Ahmad bin Ali Al Thani, Emir Qatar dari tahun 1960 hingga 1972.

Bekas stadion, dibangun pada tahun 2003, memiliki kapasitas tempat duduk 21.282 dan dihancurkan pada tahun 2015. Stadion Al Rayyan yang baru memiliki kapasitas tempat duduk 50.000 orang. Stadion Ahmad bin Ali adalah salah satu dari delapan stadion yang dikonversi untuk Piala Dunia FIFA 2022 Qatar.

Bekas Stadion Ahmad bin Ali dihancurkan pada 2015 untuk memberi jalan bagi Stadion Al Rayyan. Sebanyak 90% dari puing-puing akibat pembongkaran stadion diantisipasi untuk digunakan kembali baik untuk stadion baru atau untuk proyek seni publik.

Pembangunan stadion baru dimulai pada awal 2016. Ini dilakukan oleh perusahaan patungan antara Al-Balagh dan Larsen & Toubro. Setelah Piala Dunia, stadion akan dikurangi menjadi 21.000 kursi.

Renovasi mencakup “fasad media” besar dengan membran yang akan dijadikan sebagai layar untuk proyeksi, berita, iklan, pembaruan olahraga, informasi turnamen terkini, dan pertandingan. Kapasitas tempat duduk ditingkatkan menjadi 40.740 dan semua kursi dinaungi atap.

Peresmian stadion Piala Dunia 2022 ini berlangsung pada 18 Desember 2020, yang merupakan Hari Nasional Qatar, dan tepat dua tahun sebelum negara tersebut menjadi tuan rumah final Piala Dunia FIFA 2022. Stadion ini adalah salah satu dari dua tempat yang digunakan untuk Piala Dunia Antarklub FIFA 2020. Stadion ini menjadi tuan rumah empat pertandingan selama Piala Arab FIFA 2021.

Pertandingan Piala Dunia 2022 di Stadion Ahmad bin Ali

22 November 2022 02:00 AS vs Wales (Grup B)

24 November 2022 02:00 Belgia vs Kanada (Grup F)

25 November 2022 17:00 Wales vs Iran (Grup B)

27 November 2022 17:00 Jepang vs Kosta Rika (Grup E)

30 November 2022 02:00 Wales vs Inggris (Grup B)

1 Desember 2022 22:00 Kroasia vs Belgia (Grup F)

4 Desember 2022 02:00 Juara Grup C vs Runners-up Grup D (16 Besar)

Sumber: FIFA World Cup