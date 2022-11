Piala Dunia 2022: Stadion Khalifa Mengambil Nama Mantan Emir Qatar

Doha, Beritasatu.com – Putaran final Piala Dunia 2022 akan digelar 20 November-18 Desember 2022 di Qatar. Akan ada delapan stadion yang digunakan sebagai tempat pertandingan.

Delapan stadion tersebut tersebar di lima kota yakni Doha, Al Khor, Lusail, Al Rayyan, dan Al Wakrah. Di Doha terdapat dua venue yakni Stadion 974 dan Stadion Al Thumama. Sementara Al Rayyan memiliki tiga stadion untuk gelaran Piala Dunia yaitu Stadion Khalifa International, Stadion Education City, dan Stadion Ahmad Bin Ali. Al Rayyan sebenarnya tak terlalu jauh dari Doha.

Sementara kota lainnya memiliki masing-masing satu stadion. Di Al Wakrah terdapat Stadion Al Janoub. Kota Losail memiliki Stadion Iconic Losail, sementara di Al Khor terdapat Stadion Al Bayt.

Stadion Internasional Khalifa

Stadion Internasional Khalifa juga dikenal sebagai Stadion Nasional, adalah sebuah stadion serbaguna di Al Rayyan dekat Doha, Qatar, sebagai bagian dari kompleks Kota Olahraga Doha. Di kompleks ini juga mencakup Akademi Aspire, Hamad Aquatic Pusat, dan Menara Aspire.

Ini dinamai Khalifa bin Hamad Al Thani, mantan Emir Qatar. Final Piala Asia AFC 2011 digelar di stadion ini. Pada tahun 2017, stadion ini menerima peringkat bintang empat dari Sistem Penilaian Keberlanjutan Global (GSAS), yang pertama di dunia yang dianugerahi peringkat ini.

Stadion Piala Dunia 2022 ini dibuka pada tahun 1976. Pada tahun 1992, stadion ini menjadi tuan rumah semua 15 pertandingan Piala Teluk ke-11, yang dimenangkan Qatar untuk pertama kalinya.

Stadion ini diperluas pada tahun 2005, sebelum Asian Games 2006, untuk meningkatkan kapasitasnya dari semula 20.000 menjadi 40.000 kursi. Atap untuk menutupi sisi barat stadion. Sisi timur memiliki besar besar, yang digunakan sebagai platform untuk peluncuran kembang api dari pembukaan Asian Games 2006.

Sebelum perbaikan tahun 2005, stadion ini sebagian besar digunakan untuk pertandingan sepakbola, tetapi dilengkapi untuk banyak olahraga lainnya. Sejak tahun 1997, stadion ini telah menjadi tuan rumah kompetisi trek dan lapangan tahunan Doha Diamond League (sebelumnya dikenal dengan nama lain). Stadion ini juga kandang tim nasional sepakbola Qatar. Stadion ini menjadi tuan rumah 6 pertandingan Pan Arab Games 2011: semua pertandingan tim nasional Qatar di babak penyisihan grup, serta final, semi final dan perempat final turnamen.

Setelah pembangunan kembali lainnya, stadion dibuka kembali pada Mei 2017. Stadion ini menjadi lokasi yang ideal Atletik Dunia 2019 pada bulan September dan Oktober tahun itu. Pada 17 Desember 2019, stadion ini sebagai tempat untuk dua pertandingan Piala Dunia Antarklub FIFA 2019.

Menyusul keputusan untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA 2022 di Qatar pada 2022, direncanakan untuk meningkatkan kapasitas stadion menjadi 68.000, tetapi rencana itu kemudian direvisi.

Stadion Internasional Khalifa adalah salah satu dari delapan stadion yang dikonversi untuk Piala Dunia FIFA 2022 Qatar, dan merupakan stadion pertama yang diselesaikan.

Pertandingan Piala Dunia 2022 di Stadion Internasional Khalifa

21 November 2022 20:00 Inggris vs Iran (Grup B)

23 November 2022 20:00 Jerman vs Jepang (Grup E)

25 November 2022 23:00 Belanda vs Ekuador (Grup A)

27 November 2022 23:00 Kroatia vs Kanada (Grup F)

29 November 2022 22:00 Ekuador vs Senegal (Grup A )

2 Desember 2022 02:00 Jepang vs Spanyol (Grup E)

3 Desember 2022 22:00 Juara Grup A vs Runners-up Grup B (16 Besar)

17 Desember 2022 22:00 Perebutan Posisi Ketiga

