Piala Dunia 2022, Stadion Al Janoub Menyerupai Layar Perahu Pencari Mutiara

Doha, Beritasatu.com – Putaran final Piala Dunia 2022 akan digelar 20 November-18 Desember 2022 di Qatar. Akan ada delapan stadion yang digunakan sebagai tempat pertandingan.

Delapan stadion tersebut tersebar di lima kota yakni Doha, Al Khor, Lusail, Al Rayyan, dan Al Wakrah. Di Doha terdapat dua venue yakni Stadion 974 dan Stadion Al Thumama. Sementara Al Rayyan memiliki tiga stadion untuk gelaran Piala Dunia yaitu Stadion Khalifa International, Stadion Education City, dan Stadion Ahmad Bin Ali. Al Rayyan sebenarnya tak terlalu jauh dari Doha.

Sementara kota lainnya memiliki masing-masing satu stadion. Di Al Wakrah terdapat Stadion Al Janoub. Kota Losail memiliki Stadion Iconic Losail, sementara di Al Khor terdapat Stadion Al Bayt.

Stadion Al Janoub

Stadion Piala Dunia 2022 Al Janoub sebelumnya dikenal sebagai Stadion Al Wakrah. Ini merupakan stadion sepak bola dengan atap yang dapat dibuka di Kota Al-Wakrah, Qatar yang diresmikan pada 16 Mei 2019. Stadion ini dirancang oleh arsitek Irak Zaha Hadid bersama dengan perusahaan Aecom.

Stadion Piala Dunia 2022 ini memiliki desain postmodernis dan neo-futuris lengkung. Tampilan atapnya terinspirasi oleh layar perahu tradisional Dhow, yang digunakan oleh penyelam mutiara dari wilayah tersebut, yang mengarungi arus Teluk Persia.

Stadion ini akan menjadi kandang resmi klub sepakbola Al-Wakrah SC, tempat pertandingan Liga Bintang Qatar akan diadakan. Kapasitas stadion adalah 40.000, yang diperkirakan akan berkurang setengahnya menjadi 20.000 setelah Piala Dunia.

Stadion Piala Dunia 2022 ini diresmikan pada 16 Mei 2019, saat final Piala Amir antara Al Sadd SC dan Al-Duhail SC dimainkan di depan 38.678 penonton, menjadikannya stadion kedua yang diselesaikan setelah Stadion Internasional Al Khalifa. Pertandingan ini dihadiri oleh Emir (kepala negara) Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani.

Pada bulan Desember 2020, Stadion Al Janoub menjadi tuan rumah Final Liga Champions AFC 2020. Stadion ini menjadi tuan rumah enam pertandingan selama Piala Arab FIFA 2021.

Setelah Piala Dunia, Stadion Piala Dunia 2022 Al Janoub akan menjadi kandang klub Al Wakrah. Kapasitas tempat duduk dikurangi menjadi setengahnya, dari 40.000 menjadi 20.000. Komite Tertinggi Qatar untuk Pengiriman & Warisan telah mengklaim bahwa separuh sisa kursi stadion akan disumbangkan ke negara-negara berkembang yang membutuhkan infrastruktur olahraga. Stadion Al Janoub akan menjadi tuan rumah tujuh pertandingan selama Piala Dunia FIFA 2022.

Pertandingan Piala Dunia 2022 di Stadion Al Janoub:

23 November 2022 02:00 Prancis vs Australia (Grup D)

24 November 2022 17:00 Swiss vs Kamerun (Grup G)

26 November 2022 17:00 Tunisia vs Australia (Grup D)

28 November 2022 17:00 Kamerun vs Serbia (Grup G)

30 November 2022 22:00 Australia vs Denmark (Grup D)

2 Desember 2022 22:00 Ghana vs Uruguay (Grup H)

5 Desember 2022 22:00 Juara Grup E vs Runners-up Grup F (16 Besar)

Sumber: FIFA World Cup