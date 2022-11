Mario Goetze Masuk Skuad Timnas Jerman di Piala Dunia 2022

Berlin, Beritasatu.com - Pahlawan di final 2014, Mario Goetze, masuk skuad Timnas Jerman ke Piala Dunia 2022 setelah lima tahun absen membela Der Panzer.

Pelatih Hansi Flick kembali memasukkan nama Mario Goetze ke skuad Timnas Jerman yang akan beraksi di Piala Dunia 2022. Hansi Flick mengumumkan skuad Jerman yang akan bermain di Qatar pada Kamis (10/11/2022).

Dalam daftar tersebut Flick tak mencantumkan gelandang berpengalaman asal klub Borussia Dortmund, Marco Reus.

Goetze adalah pahlawan Jerman saat menyabet gelar juara Piala Dunia 2014. Partai final melawan Argentina itu harus dilanjutkan dengan babak tambahan setelah dalam 2 x 45 menit tak ada gol yang terjadi. Goetze menjebol gawang Argentina setelah mendapat umpan dari Andrea Schuerle.

Goetze yang kini berusia 30 tahun saat ini membela Enitracht Frankfurt. Dia termasuk skuad yang membawa Frankfurt melaju ke 16 besar Liga Champions. Dia kembali dipanggil setelah lima tahun absen membela Timnas Jerman.

Pemain veteran Piala Dunia 2014 yang juga ikut dipanggil adalah penjaga gawang Manuel Neuer dan rekannya di Bayern Muenchen, Thomas Mueller.

Pemain lain dari Bayern Muenchen yang dibawa ke Piala Dunia 2022 adalah Serge Gnabry, Jamal Musiala, Leon Goretzka, Joshua Kimmich, dan Leroy Sane.

Beberapa nama yang merumput di Inggris juga dipanggil seperti penyerang Chelsea Kai Havertz, bek Southapmton berusia 20 tahun Armel Bella-Kotchap, serta pemain belakang West Ham Thilo Kehrer.

Di Piala Dunia 2022 Jerman berada di Grup E untuk bersaing dengan Spanyol, Jepang, dan Kosta Rika.

Skuad Jerman ke Piala Dunia 2022:

Kiper: Manuel Neuer (Bayern Muenchen), Marc-Andre ter Stegen (Barcelona), Kevin Trapp (Eintracht Frankfurt)

Belakang: Armel Bella Kotchap (Southampton), Matthias Ginter (Freiburg), Christian Gunter (Freiburg), Thilo Kehrer (West Ham), Lukas Klostermann (RB Leipzig), David Raum (RB Leipzig), Antonio Rudiger (Real Madrid), Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund), Niklas Sule (Borussia Dortmund)

Tengah: Julian Brandt (Borussia Dortmund), Leon Goretzka (Bayern Muenchen), Mario Gotze (Eintracht Frankfurt), Ilkay Gundogan (Manchester City), Joshua Kimmich (Bayern Muenchen), Jonas Hoffman (Borussia Monchengladbach)

Depan: Thomas Muller (Bayern Muenchen), Karim Adeyemi (Borussia Dortmund), Kai Havertz (Chelsea), Jamal Musiala (Bayern Muenchen), Serge Gnabry (Bayern Muenchen), Youssoufa Moukoko (Borussia Dortmund), Leroy Sane (Bayern Muenchen), Niclas Fullkrug (Werder Bremen)

