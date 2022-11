Dipanggil Perkuat Inggris di Piala Dunia 2022, Begini Reaksi Pemain

London, Beritasatu.com - Beberapa pemain yang dipanggil pelatih Gareth Southgate untuk memperkuat Timnas Inggris ke Piala Dunia 2022 mengungkapkan reaksinya di media sosial. Mereka di antaranya Phil Foden, Mason Mount, Kalvin Phillips, dan kiper Jordan Pickford.

Gareth Southgate memiliki sejumlah keputusan besar yang harus dibuat, dengan para pemain seperti Ivan Toney, Tammy Abraham dan James Ward-Prowse semuanya tidak dipanggil. Namun bagi mereka yang naik pesawat ke Qatar, ini adalah momen spesial.

Berikut reaksi para pemain Inggris yang dipanggil untuk membela The Three Lions pada Piala Dunia 2022 di media sosial:

Phil Foden

Playmaker Manchester City Phil Foden memainkan peran cameo dalam perjalanan Inggris ke final Euro 2020 dan sekarang akan tampil di Piala Dunia untuk pertama kalinya.

Foden hanya mencetak dua gol dalam 18 penampilan untuk Three Lions tetapi akan bersemangat untuk membuat lebih banyak kontribusi dalam memenangkan pertandingan, dimulai dengan gol pembuka Inggris melawan Iran pada 21 November.

Pemain berusia 22 tahun itu berkata, "Selalu menjadi sebuah kehormatan untuk dipanggil ke skuad Inggris tetapi ini adalah sesuatu yang lain, Piala Dunia pertama saya, wow! Buzzin'! Tidak sabar."

Mason Mount

Gelandang Chelsea, Mason Mount, memberikan reaksi yang tulus terhadap pilihannya di media sosial.

Pemain berusia 23 tahun itu berkata, "Melihat kembali saya yang berusia tujuh tahun, duduk di tangga berlibur dengan seragam Inggris saya yang kebesaran dan cat wajah St George menonton Piala Dunia 2006, saya hanya bisa bermimpi suatu hari memiliki kehormatan untuk memainkan bahkan bagian kecil dalam tim ini."

“Sekarang hari itu telah tiba dan perasaan yang luar biasa ini. Saya memikirkan kembali jam-jam pengorbanan yang dilakukan keluarga, teman, dan pelatih saya untuk saya, dan bagaimana saya tidak akan berada di sini tanpa mereka," tulis Foden.

"Kami ingin membuat negara kami bangga dan membawanya (trofi Piala Dunia) pulang. Ayo Inggris!"

1/2 Looking back at 7 year old me, sat on the stairs on holiday with my oversized England kit and St George’s face paint... Watching the 2006 World Cup, I could only ever dream of one day having the honour to play even a small part in one. pic.twitter.com/FBPktBOjWO

Kalvin Phillips

Gelandang Manchester City Kalvin Phillips membuat penampilan pertamanya dalam hampir dua bulan dalam kemenangan 2-0 Piala Carabao, Rabu malam, atas Chelsea dan masih diragukan untuk masuk dalam starting XI Southgate.

Pemain berusia 26 tahun itu sangat ingin kembali beraksi tepat pada waktunya.

Dia berkata, "Buzzing adalah pernyataan yang meremehkan! Saya telah memimpikan panggilan untuk mewakili negara saya di Piala Dunia sejak saya ingat."

"Saya tidak bisa cukup berterima kasih kepada manajer dan staf Inggris atas kepercayaan mereka kepada saya, dan saya akan melakukan semua yang saya bisa untuk membayarnya di Qatar. Bawa Piala Dunia!"

Buzzing is an understatement! I've dreamt of the call to represent my country at the World Cup since I can remember. I can’t thank the England manager and staff enough for their faith in me, and I'll do everything I can to repay that in Qatar. Bring on the World Cup! 🙌🏽🦁🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/k85DxT83zN