Erick Thohir Ajak John Terry dan Alessandro Nesta Keliling Sarinah

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri BUMN, Erik Thohir, mengajak dua mantan pesepakbola dunia, John Terry dan Alessandro Nesta berkeliling ke Pusat Perbelanjaan Sarinah di Jakarta, Jumat (11/11/2022).

"Keliling Sarinah bareng @johnterry.26 & @nesta. Welcome to Sarinah! The window to see the beauty of Indonesia," tulis Erick Thohir dalam akun Instagramnya.

Dalam kesempatan itu Erick tampak memberi penjelasan kepada Terry dan Nesta tentang barang-barang hasil kerajinan Indonesia yang dijual di sana.

Erick pun kemudian memberikan kerajinan tersebut kepada mantan pemain Chelsea dan AC Milan tersebut. Kepada salah satu staf di sana Erick berkata, "Saya ambil ya buat mereka nanti saya ganti."

Menteri BUMN itu kemudia sempat bertanya kepada John Terry dalam bahasa Inggris, "Yang mana yang kamu suka untuk diberikan kepada istrimu?" Terry pun kemudian memilih barang kerajinan yang dia inginkan.

Erick kemudian meminta izin toko kerajinan tersebut untuk dibuka agar Terry dan Nesta bisa memiliki banyak pilihan untuk dibawa pulang. Erick lantas menunjukkan beberapa barang hasil kerajinan tersebut kepada Terry dan Nesta, "Ini produk yang sangat bagus."

Erick pun sempat menunjukkan sepatu produk Indonesia. "Sebelumnya outlet sepatu ini hanya ada di Singapura dan Jepang. Kini kami meminta untuk membuka di sini," ujar Erick.

John Terry dan Alessandro Nesta tiba di Indonesia Kamis malam untuk bermain dalam pertandingan ekshibisi Mansion Sport Star Football Challenges menyambut Piala Dunia 2022. Partai ini akan digelar di Stadion Patriot Candrabhaga Bekasi, Sabtu (12/11/2022).

Keduanya tiba di Tanah Air melalui terminal tiga kedatangan Bandara Internasional Soekarno Hatta, Tangerang Banten, Kamis (10/11/2022) malam.

Dalam gelaran ini, Tim John Terry akan dihuni legenda-legenda sepak bola Tanah Air, di antaranya Sergio van Dijk, Ismed Sofyan dan Raphael Maitimo.

Di sisi lain, Tim Alessandro Nesta tak kalah mentereng karena akan diperkuat Kurniawan Dwi Yulianto, Maman Abdurrahman, dan Bejo Sugiantoro.

