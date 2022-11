Jungkook BTS Akan Tampil di Pembukaan Piala Dunia 2022

Doha, Beritasatu.com - Personel Boyband K-Pop, BTS yakni Jeon Jungkook akan tampil pada upacara pembukaan Piala Dunia 2022 di Qatar. Kabar ini disampaikan Big Hit music pada Sabtu (12/11/2022).

Pihak Big Hit, seperti disiarkan Soompi pada Sabtu (12/11) mengumumkan sang penyanyi mengambil bagian dalam soundtrack Piala Dunia.

Big Hit Music menulis, “Dengan bangga mengumumkan Jungkook menjadi bagian dari Soundtrack Piala Dunia FIFA Qatar 2022 dan akan tampil di upacara pembukaan Piala Dunia. Pantau terus!"

Upacara pembukaan Piala Dunia 2022 Qatar akan berlangsung pada 20 November 2022 waktu setempat.

Sebelumnya, rekan satu grup Jungkook yang juga pemimpin BTS RM bersiap meluncurkan album solo perdananya berjudul "Indigo" pada 2 Desember 2022. Dia dikabarkan beekolaborasi dengan Pharrell dan grup rock Cherry Filter.

방탄소년단 ‘정국’이 2022 FIFA 카타르 월드컵 공식 사운드트랙과 월드컵 개막식 공연에 참여합니다. 많은 기대 부탁드립니다!

Proud to announce that Jung Kook is part of the FIFA World Cup Qatar 2022 Soundtrack & will perform at the World Cup opening ceremony. Stay tuned!#FIFAWorldCup pic.twitter.com/MwJ2kdNRBp