Pertemuan Canggung Bruno Fernandes-Cristiano Ronaldo Ternyata Candaan

Jakarta, Beritasatu.com - Cuplikan video salaman canggung di ruang ganti Timnas Portugal antarsesama pemain Manchester United, Bruno Fernandes dan Cristiano Ronaldo, menjadi viral.

Pasalnya pertemuan canggung sesama anggota Timnas Portugal ke Piala Dunia 2022 itu terjadi setelah ditayangkannya wawancara Ronaldo dengan Piers Morgan.

Seperti diberitakan, dalam wawancara dengan Piers Morgan tersebut Cristiano Ronaldo secara mengejutkan menyatakan kekecewaaannya terhadap klub Manchester United di mana Bruno juga bermain.

CR-7, sebutan Cristiano Ronaldo, juga mengkritik MU yang tidak berkembang sebagai sebuah klub sejak ia tinggalkan untuk bergabung ke Real Madrid.

Mantan pemain Real Madrid dan Juventus ini bersikeras bahwa ia telah 'dikhianati' oleh klub.

Sementara pada klip yang beredar, Bruno Fernandes yang sering dipasang sebagai kapten MU, tampak tidak menyambut uluran jabat tangan CR-7. Gelandang serang The Red Devils itu kemudian tampak mengatakan sesuatu tanpa menatap Ronaldo. Sky Sport menyebutnya frosty atau sangat dingin.

Bruno Fernandes gives Cristiano Ronaldo a frosty reception as Portugal meet for the World Cup. pic.twitter.com/W5rDdMirc8