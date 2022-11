Australian Open: 4 Wakil Indonesia ke Perempat Final, Ini Jadwalnya

Sydney, Beritasatu.com - Tim bulu tangkis Indonesia mengirimkan empat wakil ke babak perempat final turnamen level Super 300 Australian Open 2022 di Quay Centre, Sydney, Australia, Jumat (18/11/2022).

Pada sektor ganda campuran, Indonesia masih memiliki dua wakilnya, yaitu Adnan Maulana/Nita Violina dan Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle Widjajaja yang kompak melewati pertarungan rubber game pada babak kedua.

Selanjutnya Adnan/Vita akan menghadapi pasangan Tiongkok, Feng Yan Zhe/Huang Dong Ping. Sementara Dejan/Gloria akan melawan pasangan Jepang, Yuki Kaneko/Misaki Matsutomo.

Dalam tunggal putra, Indonesia hanya tinggal menyisakan satu harapan melalui Ikhsan Imanuel Rumbay. Di perempat final Ikhsan akan menghadapi Lu Guang Zu dan ini akan jadi pertemuan pertama kedua pemain.

Satu tunggal putra lain, Christian Adinata, belum cukup tangguh untuk mengalahkan pemain berpengalaman Kodai Naraoka dari Jepang.

Kondisi yang sama juga terjadi pada sektor tunggal putri yang cuma bisa mengandalkan Gregoria Mariska Tunjung pada perempat final. Gregoria lolos ke babak 8 besar setelah menang mudah atas wakil Thailand Supanida Katethong.

Selanjutnya di perempat final, Gregoria akan menghadapi Saena Kawakami. Dalam tiga pertemuan sebelumnya, Gregoria berhasil menang dua kali.

Sementara itu, Putri Kusuma Wardani gagal melaju ke perempat final meski telah berupaya keras melakoni pertarungan tiga gim selama 61 menit. Putri KW dikalahkan wakil Jepang Nozomi Okuhara 17-21, 21-16, 17-21.

Pada sektor ganda putri, tak ada satu pun wakil Indonesia yang tersisa dalam Australian Open. Febriana Dwipuji Kusuma/Alamia Cahaya Pratiwi, Meilysa Tria Puspita Sari/Rachel Allessya Rose, dan Lanny Tria Mayangsari/Ribka Sugiarto takluk kepada lawannya masing-masing.

Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi yang merupakan satu-satunya wakil ganda putra Indonesia di Sydney, juga tersingkir pada babak kedua setelah kalah 12-21, 21-13, 10-21 melawan unggulan ketujuh Tiongkok, Liang Wei Keng/Wang Chang.

Pertandingan perempat final akan mulai dimainkan pukul 15.00 waktu setempat.

Jadwal Perempat Final

Adnan Maulana/Nita Violina Marwah vs Feng Yan Zhe/Huang Dong Ping

Ikhsan Leonardo Imanuel Rumbay vs Lu Guang Zu

Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle Widjaja vs Yuki Kaneko/Misaki Matsutomo

Gregoria Mariska Tunjung vs Saena Kawakami

Sumber: ANTARA